Luis Enrique Guzmán está yendo a terapia para poder lidiar con que Apolo no es su hijo

En una reciente entrevista, Luis Enrique Guzmán confesó que decidió ir a terapia para poder procesar que Apolo no es su hijo biológico, también para lidiar con la culpa que sentía por haber dejado entrar a su familia a una persona como su expareja.

Hace unos días, un juez dictaminó que el hijo de Mayela Laguna ya no debía usar el apellido Guzmán tras los resultados de las pruebas de ADN, y a pesar de lo que se puede llegar a pensar, eso afectó mucho al hijo de Silvia Pinal.

“Yo pensé que tenía culpa, la culpa de haber dejado entrar a alguien así a mi casa, a mi familia y, la verdad, sin pensar que nos quería hacer daño, y que a todos, no nada más a mí, nos afectó mucho”, confesó Luis Enrique Guzmán en una entrevista para el programa “Ventaneando”.

Luis Enrique Guzmán lamenta que Apolo no fuera su hijo biológico

Luis Enrique Guzmán también compartió que ha decidido tomarse un tiempo para poder sanar y revalorar a su verdadera familia, ya que siente que perdió a un hijo.

“La idea de tener un niño que era mío y mi papá tenía la ilusión que tenía un nieto que era de él, mi hermana que tenía un sobrino al que le quería dejar todo... Fue bonito vivir esa etapa, pero muy triste y devastadora la desilusión”, detalló el hijo de Enrique Guzmán.

Asimismo, Luis Enrique Guzmán admitió que no se volverá a dar otra oportunidad en el amor, al menos no pronto, ya que si antes de Mayela Laguna pensaba que sería difícil encontrar una mujer que se interesara verdaderamente en él y no en el dinero de su familia, ahora cree que será casi imposible.