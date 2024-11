Mariah Carey presentó a su gemela: una nueva figura de cera para esta navidad

¡Así es! Mariah Carey ha presentado una nueva figura de cera de sí misma en el famoso museo Madame Tussauds de Nueva York. La figura, vestida con un llamativo vestido rojo rubí y decorada con detalles festivos, ha causado revuelo en redes sociales. Carey compartió varias imágenes y videos de la presentación junto a su “gemela” de cera, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

“Estamos desplegando la alfombra roja para una nueva figura de cera de nada menos que la artista femenina más vendida de todos los tiempos: ¡Mariah Carey!”, indicó el museo en su página.

La figura de cera está inspirada en el icónico estilo de Carey, desde su cabello dorado y ondulado hasta detalles más sutiles, como el lunar en su barbilla.

La cantante, a través de su cuenta de Instagram, dijo: “¡Por fin encontré a alguien que me ayude con la entrega de juguetes este año! Gracias Madame Tussauds Nueva York”, escribió.

Los fans evidentemente comenzaron a dejar algunos mensajes:

“Guau, probablemente, la única figura de cera que se parece a la persona real. Cuál es la verdadera Mariah”

“Esta puede ser la mejor que han hecho”.

“Wow fue difícil decir cuál era cuál”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Adicionalmente, lleva un conjunto de collares y pendientes de rubí, así como sandalias rojas, y se encuentra sentada en una corona navideña iluminada con luces. Además, el museo señaló que su atuendo se inspira en su famoso especial de Navidad de Apple TV+ de 2020, ‘Mariah Carey’s Magical Christmas’.

Le dio inicio a la navidad

¡Así es! Mariah Carey, conocida como la “Reina de la Navidad”, ha dado oficialmente inicio a la temporada navideña. Cada año, Mariah marca el comienzo de las festividades con su icónica canción “All I Want for Christmas Is You”, que se ha convertido en un himno navideño desde su lanzamiento en 1994.

