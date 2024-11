Memo Aponte enciende las alarmas tras amenaza que pone en riesgo su vida

Una nueva polémica surgió alrededor de Memo Aponte al insinuar que podría quitarse la vida tras todo lo revelado por su exnovia, quien expuso que el actor le fue infiel en numerosas ocasiones con varias mujeres.

Fue por medio de TikTok que Shadia Haddad de 21 años se desahogó al confesar la situación por la que pasaba su noviazgo con Memo Aponte, de 32 años: “Siguen saliendo niñas diciéndome que salieron con él y que pasaron muchas cosas con él. Muchas niñas con las que me fue infiel, si esto me dolía, fue mucha información en muy poco tiempo”.

De esta manera, el creador de contenido lanzó una respuesta en una transmisión en vivo y expresó su dolor ante las circunstancias: “Para que ella logre lo que quiere mediante esta amenaza constante. No ha sido la única, porque además saben que para mí es uno de mis dolores y miedos más grandes, que alguien me lastime así. Hoy ya basta, ya no más”.

Sentenció no haber hecho nada mal y dio a entender que podría atentar contra su vida: “Estoy tranquilo porque sé que no he hecho nada malo, me siento en paz, esto me ayudó a alivianarme un poco y este video lo hago meramente para eso, si el día de mañana ya no estoy con ustedes, solo quiero que sepan lo que sentí, que intenté echarle muchas ganas y que los amo muchísimo a todos”.

Para concluir, aseguró que la razón por la que Shadia lo expuso de esta manera, fue porque no la hizo famosa: “Duré dos años con esta chica, ella dice que no le dí su lugar, pero yo siempre le di su lugar, pero no la hice pública, no la hice famosa más bien”.

Puntos para entender la nueva polémica de Memo Aponte

Ya ha pasado en varias ocasiones que Memo Aponte de coloca como tendencia nacional en redes sociales debido a sus ‘perturbadores’ disfraces, no obstante, esta vez los reflectores se centran en él después de abordar los temas relacionados a su exnovia:

Diversas mujeres contactaron a Shadia Haddad para revelar que se involucraron románticamente con Memo Aponte

para revelar que se involucraron románticamente con Memo Aponte Shadia Haddad exhibe al actor en redes sociales, hecho que desata polémica

en redes sociales, hecho que desata polémica Se hace pública la relación de Shadia y Memo , pues hasta ese momento nadie sabía que tenía novia

, pues hasta ese momento nadie sabía que tenía novia Memo Aponte se defiende asegurando que no cometió ningún error y que lo que buscaba Shadia era fama

asegurando que no cometió ningún error y que El artista desahoga el dolor que las circunstancias le hacen pasar, por lo que sugiere que podría quitarse la vida

¿Quién es Memo Aponte?

Nacido en Ciudad de México el 3 de febrero de 1992, Guillermo Aponte Mille se distingue por ser actor de doblaje y expresentador de Disney Club.

Tras concluir sus estudios en la Universidad Iberoamericana, comenzó su trayectoria en el mundo del doblaje, por lo que le dio vida a personajes como Phineas de ‘Phineas & Ferb’, Andy en ‘Toy Story 3′, Cody de ‘Zack & Cody’ y Nemo en ‘Buscando a Nemo’.

A pesar de su carrera en la actuación de voz, Memo Aponte ahora es reconocido por sus extraños videos, en los que junto a otras personas se disfraza de personajes de Disney, por lo que en su canal de youtube ya alcanzó los 3.67 millones de suscriptores.