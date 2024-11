Pamela Anderson confiesa los motivos por los que abandonó Hollywood y se fue a vivir a su pueblo natal en Canadá

Pamela Anderson, de 57 años, llegó a ser considerada como la mujer más hermosa de todo el planeta. Alcanzó la fama en los años 90, cuando interpretó un rol protagónico en la serie Baywatch. Sin embargo, su nombre cobró mayor fuerza después de iniciar una relación amorosa con el músico, Tommy Lee, uno de los fundadores de la banda de metal, Mötley Crüe.

Sus curvas pronunciadas y cuerpo voluptuoso enamoró a millones de fans, cuando aparecía en las sexys piezas de trajes de baño, salvando vidas en las playas de Malibú, California. Eso la llevó a estar incluso en la portada de la entonces exclusiva revista de Playboy, manejada por el legendario Hugh Hefner.

Sin embargo, hubo un momento de su carrera en el que su vida personal se llenó de polémicas, tras filtrarse un video en el que tenía intimidad con Tommy Lee, quien posteriormente se convertiría en el padre de sus dos hijos.

Después de eso, y de salir en público con una apariencia diferente a la de sus mejores años, su imagen comenzó a decaer hasta que prácticamente desapareció de la escena.

Recientemente volvió para interpretar un rol protagónico en la cinta “The Last Showgirl” y en el medio de las promociones de la película, Pamela ofreció una entrevista para Women’s Wear Daily, en la que contó los motivos por los que se alejó completamente de Hollywood.

A pesar de que volvió a trabajar en la industria del cine, Pamela Anderson ya no vive en la zona high de California. La actriz se mudó desde hace muchos años a Ladysmith, el pequeño pueblo donde nació, ubicado en la isla de Vancouver, Canadá.

“Fue una manera de realmente mirar mi vida y recordar quién era yo. No lo que otras personas me decían que era. Quería que lo que hiciera me definiera. Todas estas revelaciones me llegaron en mi jardín de rosas”, dijo según reseña Milenio.

“Fue como volver a casa. Tenía una relación muy estrecha con mi abuelo y su energía me rodea. Me enseñó cómo le hablaban los árboles. Mi abuelo me convenció de que hay aldeas de gnomos, elfos, hadas y espíritus de los árboles, y yo estaba realmente absorta en mi imaginación, por lo que siempre tuve esta mente fantástica, y él alentó eso en mí”, destacó.