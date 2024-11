Selena Gómez estalla nuevamente contra las críticas a su cambio físico: Esto fue lo que dijo

Selena Gómez ha decidido alzar la voz en respuesta a recientes comentarios negativos sobre su aspecto físico, surgidos después de su participación en el American French Film Festival.

Mientras la cantante y actriz promociona su película Emilia Pérez, que le valió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes, su figura ha sido tema de debate en redes sociales.

Algunas personas señalaron que Gómez posaba con las manos sobre su estómago, interpretándolo como un intento de ocultar su cuerpo y generando comentarios despectivos.

En su respuesta, Gómez explicó que padece de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO), una condición médica que provoca inflamación, dolor abdominal y otros síntomas. Esta enfermedad ha sido responsable de su hinchazón en ciertas ocasiones, algo que afecta directamente su apariencia.

Selena se mostró sincera sobre su frustración ante las críticas, afirmando: “Me pone enferma. Padezco SIBO en mi intestino delgado”. Con estas palabras, dejó claro que sus cambios físicos no son una cuestión de estética, sino un reflejo de su estado de salud.

Selena también aprovechó para expresar su postura sobre los estándares de belleza y la autoaceptación. “No me importa si no me veo como un palo. No tengo ese tipo de cuerpo.

Y punto final”, comentó, enviando un mensaje sobre la importancia de aceptarse tal cual es, sin ceder ante las expectativas del público o de los medios. La artista reafirmó que su cuerpo no debe ser motivo de juicio, y que está en paz con su propia imagen.

Reflexión sobre respeto y empatía

Gómez cerró su mensaje afirmando que, a pesar de ser una figura pública, no se considera una “víctima” de estos ataques, sino un ser humano que merece respeto.

La actriz ya ha compartido en el pasado lo mucho que algunos comentarios hirientes la han afectado emocionalmente, llegando incluso a hacerla llorar.