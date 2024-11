Selena Gomez revela enfermedad entre duras críticas por su cuerpo

Tras ser acusada de intentar ocultar su cuerpo en un evento, Selena Gomez le hizo frente a las críticas y reveló la verdadera razón por la que cubría su abdomen con la manos; de esta manera confesó que padece una condición que afecta su intestino delgado.

Selena Gomez se ha encargado de explotar su faceta como actriz, por lo que en la actualidad goza de un gran éxito en este campo, por lo que incluso se llevó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su papel en la película ‘Emilia Perez’.

De esta manera, se presentó al American French Film Festival, donde fue duramente criticada por usuarios de internet, pues la acusaron de intentar ocultar su cuerpo, ya que constantemente cubría su abdomen con las manos. Diversos comentarios al respecto surgieron y sus fanáticos la defendieron.

Selena Gomez explota contra críticas

Fue así que Selena Gomez decidió poner un alto a las opiniones en internet, y reveló la razón por la que posicionó sus manos de esa manera gran parte de la noche.

A través de un comentario en TikTok, la intérprete de ‘Love you like a love song’, sentenció: “Esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama”.

Y aprovechó para aclarar que lo que digan de su cuerpo la tiene sin cuidado: “No me importa no parecer un palillo. No tengo ese tipo de cuerpo. Fin de la historia”.

Sus fanáticos aplaudieron la defensa de la artista y le demostraron su apoyo ante la situación.

¿Qué es SIBO, condición a la que se enfrenta Selena Gomez?

Las siglas ‘SIBO’ se refieren al Sobrecogimiento Bacteriano en el Intestino Delgado, lo que se traduce en un aumento anormal de las bacterias de dicho órgano.

Esta enfermedad tiene consecuencias como distensión abdominal, diarrea, dolor y pérdida de peso.