¿Chiquis Rivera sigue buscando un bebé?

Chiquis Rivera ha sido clara sobre su deseo de convertirse en madre. Aunque ha enfrentado rumores sobre un posible embarazo a través de un vientre subrogado, Chiquis ha desmentido estas afirmaciones.

“No es verdad eso, no sé dónde salió eso, pero no es verdad, eso no es cierto, hasta yo me sorprendí”, comentó.

Ella ha expresado su deseo de tener un bebé de manera natural, pero también ha mencionado que ha congelado sus óvulos como una opción alternativa en caso de que no pueda concebir de forma tradicional.

¿Tiene un plan B?

A pesar de los desafíos, incluyendo una pérdida gestacional, Chiquis sigue enfocada en su sueño de ser madre y está abierta a diferentes métodos para lograrlo.

“Ya hice todo eso de congelar los óvulos eso ya lo hice a inicios de este año Así que eso ya está ahorita nomás es por si no se puede natural tenemos esa opción Ahorita estamos bien estamos todavía de luna de miel explico el integrante de la familia Rivera”, comentó.

A la famosa también se le preguntó sobre el posible nombre del bebé si llegase a tener niña, ¿Usaría el de su madre Jenni Rivera? La cantante respondió que sería muy lindo, pero debía consultar con su esposo, ya que él tiene a su mamá y ambas se la llevan muy bien.

Su primera pérdida

A comienzos de junio de este año 2024, Chiquis Rivera optó por comunicar a sus seguidores en las redes sociales una triste noticia para su marido Emilio Sánchez y para ella, perdió al niño que estaban anhelando. Hasta el momento, sigue luchando para superar el impactante acontecimiento, pero no deja de tener esperanzas de ser madre en un futuro cercano.

Por ahora la artista sigue cumpliendo con su agenda y trabajando con la música.