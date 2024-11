En medio de críticas, Ángela Aguilar da consejos a Nodal

Ángela Aguilar admitió que, aunque las críticas le afectan, no permiten definirla como persona. La joven cantante, de 21 años, incluyó en sus declaraciones a su esposo, Christian Nodal, con quien ambos han enfrentado una ola de comentarios negativos en el último año.

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar recibió con sorpresa la noticia de su inclusión en la lista de ‘mujeres del año’ por la revista Glamour, en cuya edición especial compartió sus reflexiones en una entrevista exclusiva.

Este reconocimiento llega a pocos días de que Cazzu, exnovia de Nodal, desmintiera rumores sobre su conocimiento previo de la relación entre Ángela y el cantante.

Ángela Aguilar admitió que la opinión pública no le es indiferente; sin embargo, afirmó que en los últimos meses ha comprendido que lo esencial no es lo que otros piensen de ella. Para la cantante, lo importante es tener claridad sobre quién es y ofrecer su mejor versión a quienes la rodean.

“No te diré que los malos comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano, pero lo que sí es que no me definen, pueden tener un efecto en mí, pero no en lo que soy. (...) Al final, lo más importante es que las personas que son significativas para mí y yo sabemos quiénes somos, qué representamos y cuáles son nuestras intenciones”.

La joven artista recordó que, hace aproximadamente tres años, comenzó a enfrentar polémicas que, según ella, han intentado desestabilizar su carrera. Sin embargo, destacó que ha trabajado arduamente para preservar el legado musical de los Aguilar, construido con dedicación y esfuerzo.

“Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme. Sin embargo, estos últimos meses he aprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas. (...) A veces le digo a Christian que intentar controlar a los demás es ser un poco psicópata, porque no puedes manejar las acciones de otras personas ni lo que sucederá. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y asegurarnos de que nuestra bondad esté a la altura de nuestras intenciones”.

La semana pasada, apenas horas después de la entrevista de Cazzu, Christian Nodal se pronunció en defensa de su relación con Ángela Aguilar, subrayando que, según él, nunca hubo infidelidad hacia su exnovia.

Tras la viralización de este video, surgieron rumores de que Pepe Aguilar, padre de Ángela, habría instado a Nodal a salir en su defensa públicamente, enfatizando que era su responsabilidad como esposo.