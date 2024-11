“No lo suelta la muerte”: Mhoni Vidente hace trágica predicción de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno se ha enfrentado todo este año a diversos problemas de salud. De hecho, hace unas semanas se sometió a un trasplante de hígado, y aunque se dijo que ya regresaría a Ventaneando, su estado físico se lo ha impedido.

El conductor, de 51 años de edad, fue hospitalizado en febrero pasado debido a una fuerte infección en uno de sus pulmones; estuvo en terapia intensiva e intubado. En septiembre pasado tuvo un problema hepático, por lo que recibió dicho trasplante, y aunque la cirugía fue exitosa, a los pocos días volvió al hospital por una bacteria en su sangre.

Esta semana, tenía planeado regresar a Ventaneando, sin embargo, al estar en las instalaciones de TV Azteca, tuvo una crisis de salud y su hermana Ivette Bisogno lo llevó al hospital.

Mhoni Vidente no ve un buen futuro para Daniel Bisogno

En su programa de predicciones en El Heraldo de México, Mhoni Vidente mencionó que a Daniel le sale la carta del juicio.

“El que está bien grave es Daniel Bisogno, yo no entiendo Pati Chapoy, yo no entiendo TV Azteca, porque lo quieren hacer ir a fuerzas para dar una nota a Daniel, si no puede con su alma, está muy delicado, muy grave, la carta del juicio está detrás de él, dicen que ya le mandaron el padre otra vez, que está en cuidados intensivos, que no ha podido asimilar bien el trasplante de hígado”, dijo.

Además, la pitonisa dio más detalles de la crisis que Bisogno sufrió en la televisora. “Sabes donde se puso malo… en TV Azteca, al momento de ir a Ventaneando, porque lo dijeron con bombo y platillo, ‘va a regresar’, para que los puedan voltear a ver, porque nadie lo ve, Pati Chapoy… en la vida todo se paga, no estamos hablando de que se le cayó una uña, dicen que vomitó sangre, a mí me pasó el chisme alguien de maquillaje, que vomito sangre, se puso muy pálido y tuvieron que llamar una ambulancia y pierde el conocimiento. La carta del juicio está detrás de él, no lo suelta la muerte, Bisogno cuídate, reposa”.