Paty Cantú sale en defensa de Gala Montes que está siendo criticada por su canción

Gala Montes sacó una canción feminista que acabó convirtiéndose en un meme debido a cómo interpreta una parte de la misma, así que la prensa quiso saber lo que opinaba Paty Cantú al respecto.

Recordemos que la cantautora quedó encantada por la interpretación de la joven actriz del tema “Prefiero ser tu amante” cuando estaba dentro de “La Casa de los Famosos México 2″, que la invitó a cantar ese tema con ella cuando le tocara presentarse en el Auditorio Nacional.

“Chicos, es 2024, no se intenten sacar conversaciones para hablar mal de otra mujer, ni de sus cuerpos, ni de sus acciones, ni de sus decisiones. Yo nunca voy a hablar mal de otra mujer. Bravo por las mujeres, todas trabajadoras, fregonas, increíblemente fuertes”, fue lo que es dijo Paty Cantú a los reporteros cuando le preguntaron por la canción feminista de Gala Montes.

Paty Cantú le recrimina a la prensa por intentar ponerla en contra de otra mujer

“Siempre voy a ser una mujer que cree en otras mujeres. Que intenta apoyar el talento emergente y sobre todo de mujeres fuertes y trabajadoras como es ella. Yo lo hice por convicción y lo seguiré haciendo”, comentó Paty Cantú.

Así que a pesar de las críticas y burlas que ha recibido Gala Montes por su tema “Tacara”, la cantante y compositora decidió no sumarse a ello y en su lugar prefiere apoyar a las mujeres que siguen trabajando para salir adelante.

Por otro lado, Paty Cantú está feliz de estar comprometida con alguien que apoya su carrera: “Estoy feliz disfrutando el momento en el que estoy, que es el compromiso. Estoy en esa situación en la que estoy con alguien que me permite ser yo, que me permite seguir creando, creciendo como artista, siendo fuerte como mujer, y creo que eso es lo que me hace estar tan feliz”.