Se filtraron los audios de Rodrigo Cachero reclamándole a Augusto Bravo ser el amante de Adianez Hernández

Recientemente se compartieron los audios que Rodrigo Cachero le envió a Augusto Bravo cuando descubrió que era el amante de su entonces esposa, Adianez Hernández.

Fue el periodista Horacio Villalobos quien filtró estos audios en la entrevista que le realizó a Larisa Mendizabal en el podcast “Mitangrit” de la revista TVNotas, donde la actriz afirmó que no los había escuchado hasta ese momento.

En septiembre de 2023, Rodrigo Cachero anunció su separación con Adianez Hernández, sin revelar los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, pero poco después se reveló que le había sido infiel con Augusto Bravo, quien en ese momento era el esposo de su exesposa.

¿Qué dicen los audios que le envió Rodrigo Cachero a Augusto Bravo?

“Para cule****s, cab***, lo que estás haciendo, pend***. Estoy aquí con tu novia, ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas obviamente desconfié de ella... Y oh sorpresa, la verdad no pensé que fueras tú, wey... no mames”, se le escucha decir a Rodrigo Cachero.

En otro audio, el actor le dio un ultimátum a Augusto Bravo para que le dijera a Larisa Mendizabal que la estaba engañando con Adianez Hernández, y que coincidiría con lo que reveló la actriz cuando compartió antes, que su expareja llegó, le dijo que la había engañado y que se iban a separar, así sin más.

“Espero tengas la dignidad, la decencia y la moral, de no pensar que ahora te vas a venir a vivir aquí y mira nada más por los años y por el cariño que te tenía, te doy oportunidad que tú se lo digas a Larissa, creo que va a ser mejor que se lo digas tú. Entonces, me voy a esperar y si no se lo has dicho, yo el martes le voy a hablar y le voy a mandar un par de pantallazos y de mensajes”, expresó molesto Rodrigo Cachero.