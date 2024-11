Ricardo Pérez aviva rumores de boda con Susana Zabaleta

El romance entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta generó controversia casi desde el inicio; no obstante, los famosos han intentado enfocarse en su relación y alejarse de las polémicas, pero todo parece indicar que no resultó, ya que luego de que la actriz luciera un llamativo anillo se avivaron los rumores de una posible boda, por lo cual el comediante habló al respecto.

La famosa actriz y el comediante han tenido que enfrentar los señalamientos por su diferencia de edad; sin embargo, ambos siguen demostrando la conexión que los mantiene unidos y fuertes para ignorar cualquier tipo de comentario negativo.

Ricardo y Zabaleta. Cada vez hay más información sobre su relación. (Foto: Especial)

Ricardo Pérez responde a rumores de boda con Susana Zabaleta

En medio de los rumores, durante un episodio de La Cotorrisa, Ricardo Pérez respondió a los señalamientos sobre una posible boda durante su viaje en Japón con Susana Zabaleta.

“No, o sea no fue en Japón, porque ese chisme de hecho empezó cuando le vieron ese anillo en México, más bien después nos fuimos a Japón”, dijo.

Pese a que habló brevemente del tema, el comediante mexicano evitó entrar en detalles para no seguir alimentando ese tipo de especulaciones.

“Si me voy solo con ella dos semanas a un viaje así cabronsísimo por Japón, pues uno luego puede imaginarse o asumir cosas”, comentó.

Susana Zabaleta comparte las primeras imágenes con Ricardo Pérez de La Cotorrisa (Foto: Cortesía Susana Zabaleta)

Por otro lado, el pasado miércoles 6 de noviembre, Susana Zabaleta volvió a ser cuestionada sobre su relación con el integrante de ‘La Cotorrisa’, haciendo hincapié en los rumores de boda luego de ser captada con un anillo.

“Sí hay anillo, pero no hay boda. Porque no, porque ya, eso ya lo hicimos, ya lo hice, yo creo que eso se hace una vez, uno se casa una vez y no se vuelve a casar. Esa es mi manera y yo creo que eso hace sentir a mis hijos muy seguros. Siempre se los dije ‘nunca me voy a casar’, y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la única manera de que yo me vaya a casar es que Slobo sea el sacerdote”, explicó.