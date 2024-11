Fiel a su esencia, Sen Senra está a listo para conquistar el Auditorio Nacional

Sen Senra, uno de los artistas más destacados de la escena musical contemporánea en España, se prepara para ofrecer uno de los conciertos más importantes en su carrera como parte de su primera presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Con su estilo único que fusiona indie, pop, y sonidos electrónicos, Sen Senra ha logrado cautivar a una audiencia creciente con su capacidad para transmitir emociones profundas a través de letras introspectivas y melodías envolventes.

En exclusiva para Publimetro, Sen Senra compartió detalles sobre el lanzamiento de su último disco, además expresar la emoción que experimenta por presentarse en uno de los recintos más importantes de México, mismo que ha significado tanto para su carrera.

“Es un homenaje a mis paisanos, a mi familia que tuvo que emigrar, entonces el volumen uno habla de la semilla, el origen, esa primera chispa que te genera una curiosidad, esta segunda fase habla de ese abandono, esa partida. Si hablamos como del principio, nudo y desenlace de una película, el principio sería este origen, pero hora estamos en esa fase de salida, ya como en una exploración más intensa”, dijo sobre la temática de sus últimos lanzamientos musicales.

Sen Senra está listo para conquistar el Auditorio Nacional

Sin importar las tendencias, el artista español demuestra que se mantiene fiel a sus raíces al momento de sus procesos musicales, “Me mantengo muy fiel a lo venía haciendo desde el principio, porque es lo que es siempre me funcionó y me sigue funcionando y los métodos son básicamente encerrarme a crear, estar pensando todo el rato en cómo generar una vanguardia en este arte”.

Sen Senra en Publimetro (Foto: Diego Reyes)

Cada lanzamiento ha marcado un momento importante en su carrera como parte de su ascenso dentro de la industria musical; sin embargo, Christian Senra compartió el significado que guarda ‘PO2054AZ (Vol.Il)’ al ser uno de sus proyectos más íntimos.

“No voy a tener un proyecto más arraigado a mí en la vida, nunca jamás, es el proyecto de mi vida literal, habla de mi vida, de la vida de los míos, es lo más honesto. El más puro, el homenaje más sacro que podía haber hecho y que estoy haciendo”.

Sen Senra en Publimetro (Foto: Diego Reyes)

Al hablar de su crecimiento profesional fue inevitable referirse a su próxima presentación en el Auditorio Nacional, misma que podría convertirse en un hito en su carrera y una experiencia única para los asistentes.

“Me gusta haber logrado expandir mi proyecto y que la gente siga conectando, que la gente siga emocionada con las nuevas canciones, con los nuevos textos que escribo, las nuevas letras, los nuevos sonidos; no es nada ostentoso de querer conseguir algo mucho más que conectar y que la gente siga conectando”.

Sen Senra en Publimetro (Foto: Diego Reyes)

Su concierto en Ciudad de México promete convertirse en una noche llena de energía y emoción; ante la conexión que ha generado con sus fanáticos, el intérprete de “Ya No Te Hago Falta” habló de la emoción por su regreso a nuestro país.

“Siempre que vengo aquí intento hacer como algo especial, que no se repita en ningún sitio, así que siento que es una energía que el propio público de aquí me da, es especial y no la vivo en ningún otro lado, aquí siempre lo preparo como exclusivo, que no se repite en ningún otro lado”.

Finalmente, Sen Senra compartió el legado que le gustaría dejar plasmado a través de su música, “Me gustaría inspirar a la gente, ya no solo a gente que quiera dedicarse a la música, sino como a la vida en general, que yo pueda ser un poco un colega de ellos que forma parte de su vida a nivel de inspiración, de que con trabajo se pueden hacer las cosas, conseguirlas. Yo vengo de no tener nada y estoy ahora en otro punto por el sacrificio también que he hecho”.