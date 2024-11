Fernanda Ostos denuncia “tratos inapropiados” de parte de René Franco en “La Taquilla” (VIDEO)

La famosa cantante y actriz, Fernanda Ostos, denuncia supuestos comportamientos inapropiados, de parte de René Franco, durante una emisión del podcast, “La Taquilla”.

Ostos publica en sus redes sociales un video que pertenece a un extracto del podcast antes mencionado, en el que se aprecian varios reclamos de René Franco hacia ella, por la manera de actuar mientras están al aire.

Fernanda acompaña el video posteado con una descripción en la que expresa su sentir con respecto al trato de René Franco durante la emisión de su podcast.

“Así trata Rene Franco a sus compañeras de trabajo”, inicia Fernanda Ostos con su posteo. “Para quienes no lo saben, comencé a ir a ‘La Taquilla’ hace un par de semanas y acepté gustosamente (sin importar las horas o el tiempo que me hicieran esperar antes de comenzar). Sin embargo, jamás imaginé que me tratarían de esa manera”, continuó.

“Al principio lo tomé como una broma, pero en el fragmento que les comparto a continuación, pueden observar cómo, incluso antes de que yo entrara, ya se expresaban de mí de una forma que no me agrada”, expresó Fernanda Ostos.

¿Qué le dijo René Franco?

El problema parece iniciar cuando Fernanda Ostos se comienza a maquillar mientras el podcast se está grabando, hecho que no le habría gustado a René Franco. Por lo tanto, el famoso conductor le hizo un descargo, con frases que son precisamente el centro de la polémica que se desata en las redes sociales.

“Lo maravilloso de que esto sea un podcast es que la Ostos puede maquillarse, le vale gorro, verse horrible, no importa, y además sentar las nalgas sobre el micrófono y echarlo a perder”, dijo René Franco en el video.

Posterior a eso le pide que centre su cuerpo en el encuadre de la toma. “Acomódate en tu cámara, por favor. No (en referencia a que se había movido al lado contrario) moviendo tus nalguitas, tus pompitas hacia la derecha. También he tratado, rulos (la otra integrante) y tal vez puedas ayudar a tu nueva amiga de que no comience a hablar encima de los demás, por que no se le oye nada a ella”, dijo René Franco.

“No va a pasar, lo voy a seguir haciendo”, le respondió Fernanda Ostos, motivo por el cuál René Franco pidió que la sacaran del aire.

La opinión de René Franco

A través de su cuenta de X, René Franco hizo un descargo contando su versión de lo sucedido en su podcast.