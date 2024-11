¿Hubo transfobia? Nicola Porcella y Coco Máxima sí grabaron escenas de besos en la telenovela que participaron

Los fans de Nicola Porcella se alegraron cuando anunciaron que formaría parte del elenco de “El amor no tiene receta” y que su pareja en la ficción sería Coco Máxima.

La actriz es una mujer trans que entró en sustitución de Wendy Guevara, quien no participó en esta producción de Juan Osorio porque no estaba lo suficientemente preparada para asumir el papel.

A pesar de las críticas iniciales del público, Coco Máxima realizó un buen trabajo y logró ganarse el cariño de los espectadores, pero muchos se preguntaron porque no tuvo escenas de besos con Nicola Porcella.

Wendy Guevara le preguntó a Nicola Porcella por qué no se besó con Coco Máxima en “El amor no tiene receta”

“Les cuento lo que Nicola me platicó, porque yo le digo: ‘Oye Nico, ¿y por qué nunca han salido las escenas donde te has besado a Coco Máxima?’. Y me dijo: ‘Ah, esos hijos de ****, la besé muchas veces y ninguna escena salió’”, compartió Wendy Guevara en una de sus transmisiones en vivo.

La influencer detalló que apenas y salió una donde Nicola Porcella y Coco Máxima se dan un piquito y nada más, pero el resto de escenas apasionadas decidieron no transmitirlas.

Por ese motivo, los usuarios empezaron a especular que probablemente hayan recortado esas escenas en “El amor no tiene receta”, porque eran protagonizadas por una mujer trans, así que acusan a Televisa de ser transfóbicos, a pesar de contar entre su talento a dos chicas de esta comunidad.

Las personas lamentan que la televisora y la producción hayan decidido cortar los besos de Nicola Porcella y Coco Máxima, sobre todo porque sí mostraron escenas más fuertes.