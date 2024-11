Hermana de Ernestina Sodi la despide en Instagram: “Gracias por tu alegría eterna”

La familia Sodi está de luto. Este viernes 8 de noviembre falleció a los 64 años Ernestina Sodi, la hermana de Thalía y Laura Zapata luego de permanecer 21 días hospitalizada.

La encargada de revelar la noticia fue la propia Camila a través de su cuenta de Instagram donde por medio de un video comunicó que su mamá ya se encuentra descansado en paz.

Y aunque hasta este momento no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte, reportes indican que en los últimos días tenía inflamación cerebral la cual derivaría en muerte cerebral según informó Chisme No Like.

“Gracias hermanita por tu alegría eterna”

Tras el mensaje que publicó Camila, ha sido Gabriela Sodi (hermana de Thalía y tía de Camila) quien se ha pronunciado en las redes sociales sobre el deceso de su hermanita.

A través de su cuenta de Instagram Gabriela compartió un video que realizó con fotos de ella y de Ernestina juntas en diferentes momentos y con la frase: “Gracias hermanita por tu alegría eterna”.

Dicho clip fue publicado también en su cuenta de Tiktok en la que utilizó la canción “Bitter Sweet Symphony” (sinfonía agridulce), tema que es utilizado para dar el pésame.