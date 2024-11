La infidelidad de Joan Sebastian a Maribel Guardia que negó hasta el día de su muerte

Probablemente las nuevas generaciones no sabrán este escándalo de Joan Sebastian, aunque en su momento causó un gran revuelo, ya que engañó a su esposa Maribel Guardia, un año después de haber dado a luz a su hijo.

La historia es similar a una muy comentada actualmente, pero en aquel entonces, las redes sociales no existían, así que todo lo que se decía al respecto era a través de la prensa.

En 1996, Joan Sebastian y Maribel Guardia protagonizaron la telenovela “Tú y yo”, y ahí el cantautor conoció a Arleth Terán, quien era una de las figuras antagónicas.

Maribel Guardia tiene la certeza que Joan Sebastian tuvo una aventura con Arleth Terán

Fue durante una emisión de “Ventaneando”, cuando Juan José Origel, quien en ese entonces era uno de los presentadores, reveló que fue testigo de la infidelidad de Joan Sebastian, al verlo bailar en un antro con Arleth Terán.

Maribel Guardia decidió separarse ese mismo año del “Rey del Jaripeo”, puesto que el día que informaron que estaba en un antro con su amante, llegó a su casa a las seis de la mañana, borracho y no quiso ofrecerle explicación alguna.

“Él me dijo que no era verdad, hasta en el último minuto de su vida me dijo que no era verdad, pero obviamente era verdad”, comentó hace tiempo Maribel Guardia en una entrevista con Yordi Rosado.

Se dice que Joan Sebastian le dedicó los temas “Tatuajes” y “Secreto de Amor” a Arleth Terán, aunque nunca confirmó nada. Después tuvo una relación de cinco años con Alina Espino, hasta que se casó con Erica Alonso, quien tenía 30 años menos que él y duraron 12 años juntos. Se separaron debido a las múltiples infidelidades del cantante.