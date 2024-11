Luisito Comunica se disculpa con los costarricenses tras llamarlos “mariguanos”

Durante su reciente visita promocional a Costa Rica, el popular youtuber Luisito Comunica se vio envuelto en una controversia debido a sus comentarios sobre el consumo de marihuana en el país centroamericano.

En una entrevista con el periódico local La Nación, Luisito mencionó la alta tasa de consumo de marihuana en Costa Rica, comparándola con otros países de Latinoamérica.

Sus declaraciones insinuando que la relajación de algunos costarricenses podría estar relacionada con el consumo de esta sustancia provocaron una fuerte reacción en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su descontento y cuestionaron sus afirmaciones.

Defensa en las redes sociales

Ante la creciente polémica, Luisito Comunica decidió abordar la situación a través de sus plataformas digitales, aclarando que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

El youtuber mexicano enfatizó que antes de mencionar el tema de la marihuana, había elogiado aspectos positivos sobre Costa Rica durante la entrevista.

Manifestó su respeto y aprecio por el país, lamentando profundamente que sus comentarios hubieran sido malinterpretados y causaran malestar entre la población costarricense.

En un intento por aportar claridad a la situación, Luisito compartió el video completo de la entrevista en sus redes sociales, instando a sus seguidores a ver el contexto completo de sus declaraciones.

Destacó:

“Oigan, pues me gustaría dirigirme a las personas de Costa Rica, hermosa, Costa Rica, los ticos, porque como que veo que estoy causando enojo por allá. En un clip de una entrevista que me hicieron en la cual digo que los ticos son muy mariguanos, pero lo están tomando como si solo hubiera dicho eso, pero realmente en la entrevista completa antes de decir eso, yo digo muchas cosas, como que tienen un país muy verde, que son muy limpios, que no hay basura, que cuidan la naturaleza, antes de eso, de verdad, digo muchísimas cosas, pero la mayoría de personas que he visto en redes sociales están reaccionando a la parte del mariguano, como si solo hubiera dicho eso”