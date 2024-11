¿Adrián Marcelo por fin será papá? Esto se sabe sobre el supuesto embarazo de Karina Puente

Durante su paso en La Casa de los Famosos, Adrián Marcelo reveló que no había podido convertirse en papá, esto lo hizo durante una plática que tuvo con Shanik Berman.

“Estoy intentándolo, pero no se está pudiendo. Hay motilidad en mis espermas, pero al parecer hay un tema de baja carga ovárica; fuimos a una clínica muy buena. Como hombre es bien difícil porque ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir y te pega mucho porque es una carga muy pesada”, dijo en la segunda semana del reality.

A varias semanas de haber concluido el show y después de muchas polémicas que rodearon a Adrián Marcelo, el youtuber ya ha contado varias de sus verdades en distintos podcast y programas de internet.

Adrián Marcelo y su esposa Karina Puente Instagram: @lacasadelosfamososmx / @karybridge (Instagram: @lacasadelosfamososmx / @karybridge)

¿Adrián Marcelo será papá?

Pero más allá de todos los planes del youtuber, se ha comenzado a especular que su esposa, Karina Puente, espera la llegada de su primer hijo.

Jacqueline Martínez, creadora de contenido y locutora que vive en Estados Unidos, compartió la noticia en sus redes sociales. “Me cuentan, alguien cercano a la familia de uno de ellos, que Adrián Marcelo y su esposa estarían en la dulce espera …! Así es, serán papás!!! Ojalá todo salga bien”, escribió la también conocida como Chamonic.

La creadora de contenido también hizo referencia sobre las dificultades que la pareja ha tenido para concebir. Sin embargo, de acuerdo con Jacqueline, a dos meses de su salida de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo y su esposa tpor fin serán papás.

Aunque no se revelaron más detalles, se especula que la influencer aún no cumple los tres meses, por lo que ha decidido no hacer pública la noticia debido a los altos riesgos implícitos durante el primer trimestre de gestación.