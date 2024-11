MTV EMAs 2024: actuaciones y dónde ver en vivo la ceremonia este domingo

(Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Después de la cancelación en 2023, los MTV European Music Awards regresan para celebrar su edición número 30 y echan la casa por la ventana en su aniversario.

Durante la ceremonia de este domingo contará con Shawn Mendes, Peso Pluma, Benson Boone, RAYE, Teddy Swims, The Warning, Pet Shop Boys, Tyla, y Le Sserafim prometen actuaciones icónicas, abarcando una diversidad de géneros y estilos que harán de esta edición una experiencia para todos los gustos.

Rita Ora será la anfitriona de los MTV EMAs 2024, quien se convierte en la primera anfitriona del show en presentarse tres veces.

Ora ha consolidado su estatus de ícono de la cultura pop con una serie de éxitos aclamados por la crítica. Su último álbum, You & I, debutó en el número 1 de la lista británica Official Independent Albums Chart y contiene el tema número 1 de la Dance Radio estadounidense Praising You (feat. Fatboy Slim), que también ocupó el primer puesto de la Dance Radio/Mixshow Chart de Billboard durante cinco semanas consecutivas. El sonido distintivo de Ora y sus potentes colaboraciones en televisión, cine, cultura y moda siguen cautivando a su base mundial de fans.

Los MTV EMAs 2024 se transmitirán en directo por MTV en más de 150 países.

Mexicanos en acción

Peso Pluma estará en los premios europeos de MTV, tras el éxito de su gira, llega para poner una dosis de música en español con sus corridos tumbados.

Las mexicanas The Warning crearán la atmósfera más rockera de la ceremonia. Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez se posicionan en el mundo.

¿Cuándo y a qué hora son los MTV EMAs 2024?

La gala tendrá lugar el domingo 10 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo de México),desde el Co-op Live de Manchester y por Pluto TV LATAM y Brasil. Además.