yYoung Cister ha conquistado la escena musical urbana y ahora expande su influencia más allá de las fronteras de Chile.

Tras una gira internacional que lo ha llevado a conectar con fans de diversos países, el artista regresa a casa para un hito en su carrera: su primer concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde 25 mil personas corearán sus éxitos en un evento histórico.

En entrevista exclusiva con Publimetro, el cantante y productor Young Cister compartió sus impresiones sobre esta presentación única, sus aprendizajes en 2024 y los próximos pasos en su carrera.

Young Cister, la nueva sensación chilena que ya triunfa en EE. UU. (clardid1)

En esta conversación, Young Cister revela la emoción y el esfuerzo que conlleva un show de esta magnitud, así como su sueño de replicar este éxito en México. Entre la mezcla de sonidos urbanos y sus raíces culturales, el artista habla sobre la disciplina, constancia y amor por su música que lo han llevado hasta aquí, y confiesa su anhelo de que su proyecto siga creciendo en nuevos territorios.

¿Qué te ha dejado la gira que realizaste en 2024 por diversas ciudades del mundo y qué opinas de que tu música cruce fronteras y llegue al corazón de millones de fans?

— Fue increíble poder conocer nuevas ciudades y países, descubrir culturas distintas y reencontrarme con personas que escuchan mi música fuera de mi país. Me impacta mucho que la música pueda trascender fronteras. Eso es lo mejor de haber realizado esta gira en 2024.

¿Cómo te sientes respecto a tu concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida?

— Es una mezcla de emociones, pero la más fuerte fue la ansiedad por querer subirme al escenario cada minuto y día previo. Ha sido un largo proceso de preparación, ensayos y de cuidar cada detalle para ofrecer un espectáculo inolvidable para los fans.

¿Alguna vez imaginaste estar frente a 25 mil personas coreando tus canciones con sold out en tu país?

— La verdad siempre tuve fe en mí, aunque al principio eso parecía muy lejano. Me costaba creer que podría llenar un lugar de mil personas, e incluso de 500. Pero a medida que fuimos creciendo y avanzando, sentí que podíamos dar ese paso. Fue un camino que construimos poco a poco, probando en lugares más pequeños hasta ganar la confianza para hacer un estadio.

¿Consideras que esta presentación es una de las más importantes en tu trayectoria musical?

— Creo que sí, definitivamente. He estado en muchos lugares, y aunque todos son especiales, este concierto en un estadio es épico. Reúne a mucha gente, y lo mejor de todo es que son personas que pagaron su entrada solo para verme. Eso lo convierte en el show más importante de mi carrera hasta ahora.

¿Es más significativo para ti que este concierto sea en tu país? ¿Por qué?

— Que sea en mi país es muy importante porque es donde crecí y desarrollé mi carrera. Aquí están quienes me apoyaron desde el primer día. Sin duda, es un sueño hecho realidad, aunque también tengo el deseo de algún día expandir mi música a otros países. Trabajamos mucho para lograrlo.

¿Te gustaría replicar este éxito en países como México?

— Por supuesto. Me encantaría hacer algo similar en México. Ya hemos dado algunos conciertos en Ciudad de México, y me gusta ir porque me recuerda a mis comienzos, cuando hacía shows en lugares pequeños. Tengo mucha fe en que esto puede crecer. Me siento muy cómodo en México; la gente allá es amorosa y respeta mucho lo que hago. Además, conozco a muchos artistas y productores de la escena mexicana, y tener su respeto me hace sentir capaz de lograr algo grande también allá.

¿Te gustaría regresar a Ciudad de México? ¿Qué es lo que más te gusta del público mexicano?

— Me encanta México. Me gusta la cultura mexicana y caminar por las calles de la Roma, descubrir lugares de comida nueva para mí. La gastronomía mexicana es increíble, y la gente es muy amable, respetuosa y humilde. Los fans son intensos, y eso me gusta mucho porque siempre me muestran su amor de manera genuina.

¿Qué consideras que fue clave para lograr el éxito que tienes hoy?

— Creo que la clave ha sido la constancia y la disciplina, valores que siempre he mantenido tanto en mi vida personal como en mi carrera. Soy alguien que se propone metas y las cumple. También cuento con un gran equipo que ha sido fundamental en este proceso. Todo esto ha contribuido a que las cosas funcionen bien.

Tras la realización de Planes de Medianoche, Los 4F: El Origen y tus presentaciones, ¿cómo describirías tu 2024?

— 2024 fue un año de mucho trabajo y proyectos. Fue cansado, pero ese cansancio se vio recompensado con la energía y el amor de la gente en los conciertos. Fue un año movido, lleno de altibajos y aprendizaje. Para 2025, mi objetivo es llevar mi proyecto a otras partes del mundo, conectar con nuevas personas y disfrutar cada momento. Mi meta principal es ser feliz y comunicarme a través de mi arte y música.

Próximo objetivo

“Mi próximo objetivo es hacer shows en otros países. México está entre los primeros en mi lista, ya que hemos visto una gran respuesta ahí. Siento que solo es cuestión de tiempo y trabajo para lograr lo que hemos conseguido en Chile en otros lugares”, señaló Young Cister.