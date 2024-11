Apio Quijano vuelve a sufrir aparatosa caída en vivo: “Siempre me la parto”

Desde hace varios meses, Apio Quijano ha vuelto habitual hacer transmisiones en vivo, algo que han agradecido muchos de sus fans, no obstante, en días recientes se volvió a caer mientras realizaba un live.

Hace semanas, el cantante estaba hablando con sus seguidores mientras caminaba por la habitación del hotel donde se estaba hospedando, cuando tropezó con el desnivel del mismo y se cayó.

Apio Quijano se tomó esa caída con humor y recientemente ha vuelto a protagonizar otro momento parecido, ya que mientras estaba enseñando su ropa en una transmisión en vivo por TikTok, perdió el equilibrio y se cayó.

Apio Quijano opina que ya se le ha hecho costumbre caerse durante un live

Apio Quijano suele hablar mucho de moda en sus transmisiones en vivo, así que en su más reciente live, quiso enseñarles a sus seguidores parte de la ropa que usa.

“Estos son unos pans, pero ¿saben qué?”, fue lo que dijo el exintegrante de Kabah antes de perder el equilibrio y gritar de dolor por el fuerte golpe que recibió al caerse.

“Ay cabr… ay me pegué, hoy me pusieron unas cosas en mis cristales y me movieron los muebles, chavos, vean cómo me dejaron el mueble, o sea tiene que ir parejo”, se quejó Apio Quijano.

Y agregó: “Me acabo de tronar todos mis dedos del pie, todos mis malditos… no aguántenme, es que ¿por qué me hacen esto? ¿por qué hoy? Chale, vean ese hueco, esto tiene que estar igual que éste. Siempre que me meto a TikTok me parto la madre por alguna razón”.

No obstante, pese a la molestia inicial, Apio Quijano se tomó la caída con humor, en especial, después de leer los comentarios que empezó a recibir debido a la caída.

Los usuarios se alegraron de que el cantante le haya hecho caso a Wendy Guevara con respecto a hacer lives seguido, pues así convive más con su público y lo mantienen presente.