Carlos Rivera desata la polémica por confundir a Kenia Os con Kimberly Loaiza en ¿Quién es la máscara?

Hace un par de años, Kenia Os y Kimberly Loaiza rompieron su amistad debido a un gran escándalo, lo que llevó a que sus fandoms no se llevaran bien, y ahora Carlos Rivera les dio una excusa para volver a enfrentarse.

Todo debido a lo que dijo en el episodio más reciente de “¿Quién es la máscara?”, ya que el cantante compartió los motivos por los que creía que quien estaba bajo el disfraz de Tutopotama, era Kimberly Loaiza.

Si bien la deducción de Carlos Rivera en otras circunstancias pudo haber pasado desapercibida, lo cierto es que minutos antes este personaje interpretó un tema de Kenia Os, examiga de Kim.

Carlos Rivera es tundido en redes sociales por confundir a Kenia Os con Kimberly Loaiza

Los usuarios no tardaron en reaccionar por la errónea deducción de Carlos Rivera, algunos se lo tomaron con humor, mientras que otros, en especial, los fanáticos de Kenia Os y Kimberly Loaiza, no les agradó que el cantante las confundiera.

“Hasta se la ha de mentar a Carlos Rivera”; “Carlos... Cómo que Kim Loaiza y luego cantando una canción de Kenia; “¿cómo va a ser kimberly Loaiza? Si ella ya no está con kenia, no se hablan y va a cantar una canción de ella, por favor”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Para muchos, es normal que Carlos Rivera confundiera a Kenia Os con Kimberly Loaiza si no escucha su música, pues además de tener tonos de voz similares, sus estilos musicales también lo eran. Aparte, de que tampoco debe saber que no se hablan, ya que en varias ocasiones ha demostrado que no está pendiente de los escándalos de la farándula.

Por otro lado, el público cree que quien está bajo la máscara de Tutopotama es Yeri Mua, porque todas las pistas que ha dado apuntan a ella, además de que sí es amiga de Kenia Os actualmente.