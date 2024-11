Crista Montes respondió a la entrevista de Gala Montes con Yordi: “Voy a tomar acciones”

Muchos de los fans pensaron que con el final de La Casa de los Famosos México 2, Gala Montes y su mamá, Crista, iban a arreglar las diferencias que habían tenido previo al reality show de Televisa. Pero la realidad es que pasó todo lo contrario, el cruce se ha intensificado con acusaciones y señalamientos de ambas partes, que parecen encaminar las cosas hacia un punto sin retorno.

Gala Montes fue recientemente a una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado. Habló de todo y dijo varias cosas de Crista. Sin embargo, quizás lo más delicado fue que la acusó de haberle robado dinero mientras ella estaba dentro del reality show, en donde no tenía conexión con lo que pasaba en el exterior.

“No la he vuelto a ver y no le vuelto a escribir y no pienso escribirle. No tiene mi número porque me lo tumbó, sabiendo que tengo ese número de toda la vida y me lo tumbó antes de entrar a la casa y me robó antes de entrar a la casa, a los tres días me robó dinero (...) A los dos días que yo estaba en ‘La Casa’, mi mamá me robó dinero; se esperó a que entrara, se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero, para que no le crean nada”, dijo Gala Montes.

Crista Montes no se le queda callada a Gala

Ante estas delicadas declaraciones, Crista prendió un live en sus redes sociales para contar su verdad y reaccionar a las declaraciones de su hija.

“Que le puedo yo decir, miren todos los apuntes que hice porque no se que acciones voy a tomar, de verdad que no sé qué voy a hacer, nada más quiero decirles que de esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia”, dijo Crista, según reseña Milenio.

“No se vale, porque no voy a contestar nada ahorita de la entrevista ni les voy a decir nada de la entrevista, pero les voy a decir mi punto de vista, me hace quedar mal y no se vale porque ya lo había pensado yo también, ahora que entró a La Casa de los Famosos y dijo que estaba educada por satán, que poca abuela tiene de decir eso”, destacó Crista.