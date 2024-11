Ortiz de Pinedo: “Mis problemas de salud están controlados”

Jorge Ortiz de Pinedo ha aclarado recientemente su estado de salud, negando estar en grave riesgo. Aunque ha sido diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y cáncer de pulmón, el actor y comediante ha afirmado que su condición es estable. A pesar de necesitar un trasplante de pulmón, Jorge ha asegurado que sigue activo y enfocado en sus proyectos, aunque ha tenido que reducir su actividad en los escenarios por recomendación médica.

Tras los últimos rumores acerca de la cancelación de la serie “Una familia de diez” y una grave recaída en su salud, Ortiz de Pinedo rechaza con firmeza esta información y sostiene que todo ha sido una malinterpretación.

El actor y productor reveló que la serie concluirá hasta 2026:

“Televisa no canceló mi programa. Solo padezco una enfermedad crónica, pero eso no me impide seguir haciendo todo lo que me apasiona”, detalló.

¿Qué trabajos puede realizar?

En una entrevista para el programa “Ventaneando”, el artista resaltó que, pese a que su trayectoria como actor ya no será viable debido a una recomendación médica, todavía podrá ejercer como director o productor.

“Pero (me dijeron) ‘puede producir, dirigir, escribir’ y eso es lo que voy a hacer, voy a seguir dirigiendo y a lo mejor hago alguna obra en puras playas. Me consigo unos lugares que estén a 200 o 300 metros sobre el nivel del mar”, explicó.