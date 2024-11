Seguidores critican a Laura Zapata por la manera cómo se despidió de su hermana Ernestina Sodi

Laura Zapata ha sido objeto de críticas por la forma en que se despidió de su hermana, Ernestina Sodi, quien falleció recientemente. A pesar de la triste noticia, Laura decidió no asistir al funeral, argumentando que su presencia podría desviar la atención de lo realmente importante: la despedida de su hermana.

“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean”, fueron algunas de sus líneas.

La actriz explicó que, aunque no estuvo presente físicamente, envió un mensaje de condolencias a través de los medios de comunicación y una corona floral en nombre de la familia Sodi Zapata. También agregó:

“Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Primos, primos hermanos, sobrinos se dieron cita ayer en mi casa”, puntualizó.

Esta decisión ha generado diversas reacciones entre los seguidores, algunos de los cuales consideran que Laura debería haber estado presente en la despedida como parte de la familia. Otros dejan saber que no fue la mejor manera de decir adiós a Ernestina.

“Vaya que despedida, todos con una sonrisa de oreja a oreja”.

“Qué bueno que su familia paterna estuvo con ella y si lo hicieron es porque saben que a pesar que ella se muestra fuerte y tranquila ante el público en el fondo sufre por la separación con sus hermanas”.

“Como si nada hubiera pasado por Dios”.

“ay señora el perdón se da en vida ya muertos para qué?”, son algunas de las opiniones en las redes sociales.