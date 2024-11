Los Tres están a punto de iniciar la ‘Revuelta’ en México: revelan detalles de la gira

Los Tres están listos para hacer maletas en Chile, ya que en los próximos días viajarán a México con Revuelta Tour, que tendrá como paradas Guadalajara, Puebla y Ciudad de México.

Esta gira reúne a Álvaro Henríquez, el vocalista y líder de la banda, Roberto Titae Lindl en el bajo, Ángel Parra en la guitarra y Francisco Pancho Molina en la batería. Juntos, los cuatro músicos, harán un recorrido por su historia musical, revisitando canciones tan emblemáticas como La Torre de Babel, Déjate Caer, He Barrido el Sol y Cerrar y Abrir.

“Andamos ensayando, andamos preparándonos, ya llevamos un año de trabajo desde que partió esta etapa de reencuentro, en que hemos llenado lugares muy grandes, desde abril de este año, hemos tocado también bastante, y pasando por un momento de felicidad y de y de reencuentro con las canciones que tanto nos gustan y que las disfrutamos cada día más, así que es un momento de harta inspiración, de mucha alegría”, adelantó Ángel Parra.

Los Tres están a punto de llegar a México para compartir su "Revuelta" (Foto: Mariana Soledad)

La agrupación chilena, referente del rock latinoamericano, ha pasado por diferentes facetas y la alineación original vuelve a juntarse con una nueva excusa: el EP Revuelta.

“Es realmente una suerte poder contar la historia dos veces, en cualquier aspecto la vida, esto no es no es una excepción. Realmente importante para mí, sobre todo porque no estuve por muchos años en la formación de la banda. Volver a tocar esos temas, el catálogo, digamos, hasta el año dos mil y el el cariño del público hacia la formación original y las canciones, reivindican completamente el valor de la banda. El presente y el pasado de la banda quedó muy bien registrado en el EP de la Revuelta, así que es parte de lo que vamos a estar haciendo también en México. Yo a México no he ido con Los Tres desde hace 24 años, que fue la mi última pasada por México”, dijo Pancho Molina.

Conscientes del paso del tiempo, los músicos agradecen tener a seguidores de todas las edades, “tenemos fans ahora de toda la edad, desde niños, adolescente, preadolescente y gente adulta. Tenemos una relación con el público que ha sido siempre muy buena y bonita. Además, con el público de México también, siempre una instancia para volver a enamorarse de de ese público increíble que tienen allá en México, es un gran gran público y nos tienen muy contentos de poder ir allá a tocar”, añadió Álvaro Henríquez.

La banda afirmó que el rock sigue vivo y vigoroso en Latam, “el rock nunca va a pasar de moda, porque es como la música clásica, el jazz, es un clásico. Tenemos rock, música popular y somos una amalgama de diferentes tendencias, pero el rock está en nuestras venas y aprendimos con el viejo rock and roll. El rock nunca morirá”, comentó Roberto Titae Lindl.

Al preguntarle si han cambiado las cosas dentro de la banda, “no hay nada diferente. Nosotros en 98 o 99 dejamos de tocar un tiempo, pasaron seis años. Pancho estuvo en Estados Unidos, nosotros volvimos y, la verdad, es que cada vez que nos juntamos nuevamente, especialmente ahora que estamos con Pancho, se revive el sonido clásico de los primeros discos. La sensibilidad está intacta. No utilizamos computadores que llenen de sonidos que embalsan la música, sino que Los Tres son así, son limpios.”, puntualizó Parra.

<i>“Estamos ahí rindiendo el honor a todo lo que hicimos en algún momento que nunca lo vimos como trabajo, sino como una necesidad de hacer música. Ahora, las canciones suenan frescas, de esa misma manera cuando teníamos 15 o 19 años. No fue un gran esfuerzo volver a tocar de nuevo, como decía el Álvaro, entramos a tocar y era como que no pasó mucho tiempo desde la última vez que tocamos juntos”.</i> — Ángel Parra

Los Tres regresa con mayor madurez y con la misma pasión de juventud, “cuando empecé a escuchar de nuevo la música de Los Tres, era realmente significativo estar con los muchachos de nuevo presentes, en cuerpo y alma en la misma habitación. Creo que es tiempo de valorizar las canciones de otra manera. Para mí, en especial, el poder estar con los muchachos de nuevo por segunda vez, tocando esos temas con la voz del Álvaro, la guitarra del Ángel, es para mí es una fiesta muy significativa. Así que todos los temas tienen como un nivel muy importante en lo que respecta al repertorio”, añadió Pancho.

Con más de dos décadas de carrera musical, separaciones y una industria en constante evolución, “fue un reencuentro muy bonito y revelador, porque nos sentábamos a tocar y era como que si nunca nos hubiéramos separado nunca. Nos separamos, seguimos tocando siempre. Entonces, esa sensación de un bienestar absoluto es muy agradable, muy emocionante tocar así”, explicó el vocalista.

“Ha sido muy reconfortante, el hecho de poder tocar las canciones que tocábamos antes. Ha sido muy inspirador todo este proceso de reencuentro, de qué sé yo, realmente conversamos de cosas que hicimos en el 95, nos reímos, pero la música sigue ahí viva y saludable”, dijo Titae.

Romance con México

Los Tres visitaron por primera México hace más de dos décadas, pero ha sido un país cómplice en su carrera, “nosotros hemos tenido una relación con México siempre muy cercana. Tenemos una relación muy linda y sincera con México, su música y cultura. Somos grandes admiradores de la cultura mexicana”, detalló Álvaro.

<i>“Estamos con mucha expectativas. Estamos ensayando y vamos a ensayar en México también, para regresar a ese show. Siempre es muy raro ir a tocar a México, porque tiene una cultura rockera que está muy al día con lo que significa tocar rock”.</i> — Álvaro Henríquez

Setlist para México

Sin dar detalles de las canciones que serán parte del setlist de la gira de Revuelta, adelantaron, “estamos viendo el setlist, nos vamos a centrar básicamente en los álbumes que hicimos con el Pancho y Ángel, los primeros discos, pero también van a haber sorpresas. Los ensayos están saliendo muy bien y estamos muy excitados de volver a tierras mexicanas. Los fanáticos quieren todo”, compartió Roberto Titae Lindl.

Revelaron a Publimetro qué canciones son sus favoritas para no dejar fuera en este tour:

Déjate caer : Pancho Molina.

: Pancho Molina. Te desheredo : Álvaro Henríquez.

: Álvaro Henríquez. Moizefala : Ángel Parra.

Ángel Parra. La espada y la pared: Titae.

¿Qué viene para Los Tres?

Los Tres, una de las bandas más importantes del rock chileno, regresaron tras más de 20 años de haber dejado los escenarios con su alineación original, con la cual dieron vida, sonido e historia a esta carrera que marcó un antes y un después en la música chilena de los años noventa.

“Creo que la carrera tiene mucho futuro, vamos a anunciar próximamente algunas cosas importantes que van a ocurrir con la banda, y que le dan a la banda 10 o 15 años más de vida. Hay una mirada en el pasado de las canciones, pero también hay una gran idea de cosas que se van a hacer”, adelantó Parra.

Habrá nuevo disco les preguntamos, “la respuesta es un rotundo sí, tendremos disco nuevo, no sabemos todavía cuándo, pero sí va a haber disco nuevo”, agregó Álvaro Henríquez.

Conciertos en México