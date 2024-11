Briggitte Bozzo explota ante declaraciones de Gala Montes: “No quiero malas vibras”

En su entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes reveló que ya no es amiga de Briggitte Bozzo, y aseguró que tiene detalles que trabajar en su persona. De esta manera, la venezolana rompió el silencio y dio su opinión acerca de las declaraciones de la intérprete de ‘Tacara’.

Gala Montes le cedió una entrevista a Yordi Rosado, en la que habló sobre su relación con Team Mar, es decir, Mario Bezares, Arath de la Torre y Karime Pindter. Respecto a la menor del equipo mencionó: “Ahorita con Briggitte no, hasta que no trabaje ciertas partes de su persona que creo que tiene que trabajar”. Y agregó: “Es muy respetable cómo ella lleve su vida, su carrera”.

Briggitte Bozzo le responde a Gala Montes

TVNotas se acercó a la actriz para cuestionarla sobre lo dicho por Gala, a lo que respondió: “No hay nada qué opinar sobre las declaraciones que hizo Gala. Cada persona tiene derecho a decir lo que quiera. No tengo nada en contra de ella. Es una mujer exitosa y tiene mucho que brindar a las personas”.

“No tengo idea si la amistad ya se fracturó. La vida sabe lo que nos espera a cada una de nosotras. No me cierro a nada. Sin embargo, por ahora me enfocaré en mi carrera y seguramente ella a la suya”, sentenció.

Destacó que no le desea el mal, simplemente no son compatibles: “Gala y yo nos hemos visto. Probablemente ya no nos llevemos tan bien como antes. Solo Dios sabrá si en el futuro podremos recuperar la amistad y llevarnos mejor. No me quiero enfocar en malas vibras. No todos somos compatibles. No le deseo ningún mal”.

Y le puso pausa al grupo conocido como ‘las Chicas Superponedoras’: “En ocasiones las personas no están destinadas en los sueños que queremos hacer. ‘Las Chicas Superponedoras’ no estamos preparadas para estar juntas en estos momentos”.

Aún así, no descartó reunirse con Team Mar incluyendo a Gala Montes.