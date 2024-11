Lapizito se defiende de los señalamientos de agresión física que hizo Fer Durán: “Las cosas se pueden manipular”

Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como Fredy o simplemente Lapizito, decidió romper el silencio con respecto a las fuertes acusaciones que pesan sobre sus hombros. El cantante e influencer, reconocido por su rol de “payasito” junto a su hermana, Gomita, fue señalado de agresor físico por su expareja, Fernanda Durán.

Los últimos meses han sido intensos para Lapizito, después de que Fer Durán realizara estas delicadas declaraciones. La situación se intensificó después de que la misma influencer compartió audios en los que se escuchan los supuestos maltratos.

Durante todo este tiempo, el “payasito” se mantuvo en silencio, hasta este fin de semana acudió al podcast de Tony Aguirre, “Aquí Entre Nozz” para contar su verdad sobe los señalamientos que hace su ex.

“La gente no me conoce, existe el Photoshop y que las cosas se pueden manipular. Yo lo he hecho para mis fotos, se usa para cosas más exageradas”, dijo Lapizito, negando las acusaciones que hacen sobre que es un agresor.

“La relación se terminó porque yo no quería ser papá. No sé si era chantaje, estaba enamorado, pero no era la manera de mantener la relación. Yo no he visto nada, le dí la vuelta a la página desde hace tiempo, yo me siento bien, la gente que me conoce desde hace años sabe quién soy”, expresó el hermano de Gomita.

“Yo no voy a hablar mal de una persona que me hizo feliz, que en verdad pasamos muchos tiempos bonitos, de los cuales no se dice nada. Así como yo lo dije en mi canción, ‘te dí una casa cuando tu mami te dejó sola’, por que es verdad. Yo me enamoré de ella porque la miré sola, la traje a casa de mi madre y le dimos techo. Yo no conocía la ansiedad, esa persona ya venía con eso”, dijo sobre Fer Durán, según reseña de TV y Novelas.