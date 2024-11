¿Qué dice la letra del polémico tema por el que Karol G ofreció disculpas?

Karol G, la popular cantante colombiana, generó controversia recientemente por la letra de su tema “+57”, una canción que ha sido considerada polémica debido a la temática.

El tema cuenta con la colaboración de Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd; los cuales intentaban destacar la unión de artista latinos; sin embargo, el verso de Maluma se robó la atención, hasta el punto de ser señalado por sexualizar a menores, asegurando que perpetua estereotipos dañinos dentro de la sociedad.

Esta polarización llevó a Karol G a reflexionar sobre el impacto del tema, por lo cual expresó su arrepentimiento por cualquier malentendido causado y reafirmó su compromiso de seguir aprendiendo y evolucionando como artista.

“En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva. Me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió desde su cuenta de Instagram.

¿Qué dice la letra del polémico tema por el que Karol G ha pedido disculpas?

No es la primera vez que el género urbano es cuestionado; no obstante, todo parece indicar que en esta ocasión es diferente, ya que el verso de Maluma fue fuertemente criticado; al respecto, aquí te mostramos la letra completa del polémico tema “+57″.

