¿Quién era Song Jae Rim, actor de k-dramas que falleció a los 39 años?

La noticia del fallecimiento de Song Jae Rim sacudió a Corea del Sur y a los fanáticos de los k-dramas, pues participó en numerosas producciones de renombre que lo colocaron como una personalidad reconocida en el mundo del entretenimiento.

El martes 12 de noviembre, el cuerpo sin vida de Song Jae Rim de 39 años fue hallado en su departamento en Seúl. La naturaleza de su muerte aún se desconoce, sin embargo, se reportó el descubrimiento de una carta de dos cuartillas junto a los restos del actor. Autoridades surcoreanas anunciaron que no hay indicios de que se haya tratado de un asesinato.

Aunque su familia organizó un espacio conmemorativo en la sala funeraria del Hospital St. Mary de Yeouido en el que seres queridos y admiradores de Jae Rim podrán despedirlo, el funeral oficial se llevará a cabo hasta el 14 de noviembre al mediodía para después ser cremado en el Crematorio de Seúl, según información del medio ‘La Nación’.

¿Quién era Song Jae Rim?

Song Jae Rim nació el 18 de febrero de 1985. El artista debutó en la actuación en 2009 en la película ‘Actresses’; no obstante, fue hasta 2012 que alcanzó gran popularidad gracias a su papel en ‘The Moon Embracing the Sun’, uno de los dramas más exitosos de su carrera.

Además de las ya mencionadas, Jae Rim destacó por sus actuaciones en producciones como:

Flower Boy Ramen Shop

Goodbye Mr. Black

Inspiring Generation

Two Weeks

Our Gap-soon

Let Me Hear Your Song

Queen Who

The Suspect

Crazy Love

Bait

We Got Married

Secret Mother

Su último trabajo fue en ‘My Military Valentine’, que se estrenó en junio. Los meses siguientes a ese reveló tener proyectos para el futuro y su interés por obtener una certificación en perfumería y procesamiento de carnes, e insinuó que esto formaría parte de su ‘formación de futuro esposo’, lo que levantó especulaciones respecto a su deseo por casarse.