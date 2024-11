Usuarios estallan contra el programa ‘De primera mano’ por explotar escándalo de Ernestina Sodi

Los usuarios se han ido en contra del programa “De primera mano”, por querer explotar la muerte de Ernestina Sodi, sacando a colación viejos escándalos familiares.

El programa es liderado por Gustavo Adolfo Infante y ahí, como lo han hecho muchos otros medios, han recordado la vez que la hermana de Thalía acusó a Laura Zapata de ser cómplice de su secuestro, lo que provocó que su relación se rompiera.

Mucho se ha especulado sobre si es verdad o no la acusación de Ernestina Sodi, sin embargo, a algunas personas no les ha parecido correcto que los medios recuerden eso, cuando acaba de fallecer.

Usuarios piden respeto para los familiares de Ernestina Sodi

En el programa “De primera mano” compartieron un audio de la llamada que tuvieron Laura Zapata y Ernestina Sodi en 2010 y tocan el tema del secuestro, la actriz insistiendo que no tuvo nada que ver en eso, y su hermana asegurando que en su libro aclara que la ama.

“Respeten, toda esa familia está de luto. No sean aprovechados”; “¿Porque No tienen respeto para las personas que ya no están en este Mundo?”; “En este momento la familia llora la ausencia de una madre de una abuela de una hermana y deberían tener empatía y respeto”; son algunos de los comentarios que ha recibido el post de la noticia.

Por su parte, Claudia de Icaza arremetió fuertemente contra Gustavo Adolfo Infante y su programa, por aprovechar el momento para atacar a Laura Zapata: “Primero infórmense bola de ojetes. Hablan por hablar sin medir consecuencias. Porquería de gente”.

Hasta los momentos, ni el periodista ni la producción del programa “De primera mano” han respondido a estos señalamientos.