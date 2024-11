Andrea Legarreta habla de la reunión entre Erik Rubín y Paulina Rubio: ¿Está celosa?

¿Celosa? No parece, aunque como dice el dicho: “no aclares que oscurece”. Andrea Legarreta respondió a una incómoda pregunta que le hizo la prensa, con respecto al reciente encuentro que tuvo su expareja, Erik Rubín con una vieja novia que tuvo en los 80, Paulina Rubio.

Si hay o no algo de fuego entre Erik Rubín y Paulina Rubio eso no debería ser asunto de Andrea Legarreta, ya que ambos están separados desde hace más de año y medio, y siempre dicen que son buenos amigos.

No hay romance entre Paulina Rubio y Erik Rubín, según dijo la misma Andrea Legarreta, quien contó que el encuentro entre ambos fue por asuntos meramente profesionales, ya que están buscando que La Chica Dorada se una al próximo reencuentro de Timbiriche.

Paulina Rubio, Benny Ibarra y Erik Rubín Foto: Instagram

“Es evidente que para lo que estuvieron fue algo laboral, no se ve más que eso. Eso es una mentira, a mí me tiene harta cada movimiento que vayamos a hacer en estar explicando cosas. Yo sé lo que es, Erik sabe lo que es, Paulina sabe lo que es, entonces es evidente que para lo que estuvieron fue algo laboral, no se ve más que eso”, dijo Andrea Legarreta en atención a los medios, según reseña la revista Quién.

Las declaraciones de la presentadora generaron cierto ruido entre los cronistas presentes. Entonces, como para dejar en claro que no tendría problemas con que Erik y Paulina sean más que amigos, dijo lo siguiente:

“Ellos son como hermanos, se adoran y si pasara algo también qué bien, yo ya estoy cansada de dar explicaciones. Las cosas funcionan cada vez más chafa y lo malo es que va a llegar un momento en que la gente ni lo verdadero va a creer”, expresó Legarreta.