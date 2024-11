Exesposa de Nicandro Díaz se pelea con Mariana Robles por la herencia del productor: ¿Cuánto dinero dejó?

A 8 meses de la muerte de Nicandro Díaz, su exesposa y la última pareja que tuvo en vida estarían en medio de una guerra por quedarse con la herencia del famoso productor de televisión. Entre propiedades y algunos activos, el ejecutivo dejó una suma importante de dinero para sus seres queridos.

Cynthia Butrón, de quien Nicandro se había comenzado a divorciar en el 2021, querría hacerse con el dinero y las propiedades, debido a que dice que ella con sus hijos tienen un poder para manejar las cuentas de la madre del productor. Por otro lado, Mariana Robles sería la viuda, que no está reclamando nada, sólo quedarse en el departamento que le dejó su novio antes de morir, según fuentes citadas por TV Notas.

“Hay una denuncia de Cynthia. La interpuso en octubre contra Mariana por presunto ‘despojo’ por el departamento que Nicandro le dio en vida a su mamá, Delia González, ubicado en Playa del Carmen”, reveló la fuente al medio antes citado.

“Cynthia nunca superó su divorcio de Nic. No se ha abierto el testamento, y su denuncia no es válida. Cynthia alega que ella y su hijo son los apoderados legales de la mamá de Nicandro. No es cierto. Ella no pudo darles ese poder porque lleva años en una casa de adultos mayores”, añadió este presunto cercano a la familia.

“Mariana vivía en casa de Nic. A su muerte, Cynthia le cambió chapas y cerraduras para que no volviera a entrar. Mariana la denunció por ‘robo’. Tenía papeles y cosas personales que aún no ha recuperado”, reveló esta fuente.

Fortuna de Nicandro Díaz

De acuerdo con la misma fuente, “la inmensa fortuna que Nicandro logró con mucho trabajo. Tenía alrededor de 18 propiedades en diferentes lugares, además de una cuenta en el extranjero que curiosamente se perdió. Quiere los 900 millones de pesos que acumuló Nicandro. Por eso demandó a Mariana. Quiere quitarle todo”.

Recordemos que a Mariana Robles ni siquiera le permitieron la entrada al funeral de Nicandro. Supuestamente sigue emocionalmente muy afectada por la muerte de su pareja, registrada el 18 de marzo de este mismo año.