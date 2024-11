La ‘incómoda’ reacción de Katy Perry al homenaje hecho por conductores de ‘Venga la Alegría’

Con la finalidad de promocionar su conciertos en México, Katy Perry visitó el foro de ‘Venga la Alegría’, donde los conductores le rindieron un homenaje en el que se caracterizaron como ella e interpretaron de sus canciones, hecho que habría generado una incomodidad en la cantante difícil de disimular.

Katy Perry volverá a pisar los escenarios de México gracias a su gira mundial ‘The Lifetimes Tour’. Monterrey, Guadalajara y la capital del país son las ciudades seleccionadas para presenciar a la artista interpretando varios de sus más grandes éxitos, como ‘Teenage dream’, ‘The one that got away’ y ‘I kissed a girl’.

De esta manera, se revelaron las fechas y recintos en los que Katy Perry dará su espectáculo en 2025:

25 de abril en la Arena Ciudad de México

28 de abril en la Arena Monterrey

1 de mayo en la Arena Guadalajara

Katy Perry reacciona a homenaje en ‘Venga la Alegría’

El programa de Azteca Uno, recibió a Katy Perry con una alfombra roja en la que se tomó el tiempo de convivir con sus fans. Después, las conductoras vistieron algunos de los outfits que la artista ha mostrado en sus videos musicales; de esta manera, recrearon las coreografías de canciones como ‘Last Friday Night’, ‘Hot N’ Cold’, ‘Dark Horse’ y ‘California Gurls’.

Mientras las conductoras realizaban su interpretación, Katy Perry no pudo evitar demostrar su ‘incomodidad’, según señalan usuarios de internet, quienes incluso lanzaron una gran cantidad de memes convirtiendo la situación en tendencia nacional.

La situación generó comentarios como: “Momentos que mantienen humilde a Katy Perry”, “La cara de cringe de Katy Perry en ‘Venga La Alegría’, pobrecita”, “Creo que no sabía a lo que se iba a enfrentar”, “Katy Perry se la está pasando bien raro en México gracias a ‘Venga la Alegría’ y “La carita de Katy Perry, como si quisiera decir las fechas de su gira y salir corriendo del foro”.

