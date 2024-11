Lucerito Mijares revela todos los detalles de lo que significó para ella conocer a Ariana Grande y Cynthia Erivo

Todo México conoce el talento de Lucerito Mijares. La joven cantante goza de una potente y melodiosa voz, que seguramente la llevará muy lejos en su carrera musical. Por lo tanto, a todos sus fans les emociona que conozca a dos enormes figuras de Hollywood como lo son Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La estadounidense y británica visitaron México para promocionar Wicked, una película musical en la que ambas demuestran el gran talento que tienen para cantar.

Fue una experiencia nutritiva para la hija de Lucero y Mijares, ya que se codeó con dos mujeres a las que admira con demasía, por sus logros en la complicada industria de la música.

“Fue increíble, como pueden notar lloré bastante, no con ellas afortunadamente, y les quería decir muchísimas cosas, pero obviamente me quedé súper trabada. Las amo, las adoro, han sido parte de mi vida por mucho tiempo”, dijo Lucerito, según reseña de la revista Quién.

“La sencillez de las dos no la puede creer. Ariana me dijo que le encantaba mi pelo, que estaba muy bonita y me morí. Le dije que las admiraba, que las quería”, contó la hija de Manuel Mijares.

“Hay que ser nosotras mismas, estemos donde estemos. Habrá muchos ‘no’ y muchas audiciones que nos darán un ‘no’, pero hay que seguir adelante”, destacó la joven cantante.