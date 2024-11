Miss Universo tendrá una gala histórica en México

Las reinas de belleza de todo el mundo han tomado la capital del país, por primera vez son 127 (el año anterior fueron 90) mujeres que buscan llevarse a casa el título de Miss Universo. Las bellezas de distintos lugares del mundo ya tienen algunos días en México, donde han hecho diferentes actividades y convivencias. El certamen regresa a nuestro país después de 17 años.

México será sede del certamen de belleza por quinta ocasión

México es uno de los países que más veces ha sido sede del certamen Miss Universo, este año será su quinta. La primera vez que fue en 1978, el evento se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones en Acapulco, Guerrero, el 24 de julio.

El certamen volvió en 1989, el concurso se celebró en el Hotel Fiesta Americana Condesa de Cancún, Quintana Roo, el 23 de mayo. En 1993, México acogió nuevamente el certamen, esta vez en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el 21 de mayo. La cuarta vez fue en 2007, que se celebró nuevamente en el Coloso de Reforma el 28 de mayo.

Este 2024, la gran final que se realizará en la Arena Ciudad de México, será presentada por Mario López y Olivia Culpo. La noche contará con una alineación musical curada por Emilio Estefan, quien fungirá como Director Musical del evento e introducirá varias pistas originales creadas exclusivamente para Miss Universo

Se debe destacar que la final presentará un formato de competencia mejorado, donde 30 semifinalistas avanzarán desde las rondas preliminares, 12 continuarán en la etapa de traje de noche y las cinco finalistas responderán la última pregunta.

Fechas clave de Miss Universo

Revelación de la corona oficial de Miss Universo

● Fecha: 13 de noviembre de 2024

● Hora: 10:00 horas

● Lugar: Arena Ciudad de México

Este evento exclusivo, solo por invitación, reunirá a todas las delegadas para presentar la exquisita corona diseñada por Jewelmer, adornada con una luminosa perla del Mar del Sur. La corona representa el espíritu de belleza, empoderamiento y elegancia que define al concurso

Competencia Preliminar

● Fecha: 14 de noviembre de 2024

● Hora: 20:00 horas

● Lugar: Arena Ciudad de México

El público podrá tener un primer vistazo de las concursantes en la competencia preliminar, presentada por la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, y Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel. Este espectáculo incluye las rondas en traje de baño y traje de noche, ofreciendo un emocionante adelanto de quiénes avanzarán a la final.

Gran Final de la 73a Miss Universo

● Fecha: 16 de noviembre de 2024

● Evento Principal: 19:00 a 22:00 horas

● Lugar: Arena Ciudad de México

María Fernanda Beltrán Figueroa es la representante de México en Miss Universo

Shows musicales

● Taboo de los Black Eyed Peas y el artista brasileño Richaelio, quienes abrirán el espectáculo musical.

● Nico Ruiz, quien hará su esperado debut en el escenario de Miss Universo.

● Robin Thicke, ganador del Grammy, aportando su talento inigualable a la celebración.

● Vikina, una artista de pop latino que añadirá energía y dinamismo musical a la noche.

Jurado para la final

● Emilio Estefan – Productor musical cubano-estadounidense galardonado con el Grammy, empresario y filántropo.

● Lele Pons – Cantante, actriz e influyente en redes sociales.

● Michael Cinco – Diseñador filipino radicado en Dubái, famoso por sus opulentos vestidos de alta costura.

● Eva Cavalli – Diseñadora de moda y exmodelo austriaca, reconocida por su trabajo en la marca Roberto Cavalli.

● Jessica Carrillo – Periodista mexicana y presentadora de TV Azteca.

● Gianluca Vacchi – Empresario y DJ italiano.

● Margaret Gardiner – Periodista sudafricana y Miss Universo 1978.

● Nova Stevens – Modelo y activista canadiense.

● Farina – Cantante y actriz colombiana.

● Gary Nader – Coleccionista de arte y galerista libanés-dominicano.

● Gabriela González – Diseñadora mexicana.

● Camila Guiribitey – Filántropa cubana y dentista.

¿Dónde verlo?

El pre-show que comenzará a las 18:30 horas, seguida por la transmisión en vivo del evento principal a las 19:00 horas, por Azteca Uno.

La misteriosa historia de Sheynnis Palacios

La nicaragüense, quien ganó el certamen el año pasado, será la encargada de entregar la corona a la nueva Miss Universo.

Sin embargo, su reinado fue muy particular, ya que Sheynnis Palacios nunca llegó a su tierra para celebrar con su gente. Esto debido, a que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pasó de aplaudir inicialmente la victoria de Palacios a tomar medidas enérgicas contra quienes la apoyaban, incluida la detención de familiares de la directora del concurso Miss Nicaragua, que seleccionó a Palacios para representar al país en el certamen mundial.

También se dijo, que la abuela y el hermano pequeño de Sheynnis se marcharon a Estados Unidos en abril tras obtener un permiso humanitario. Ella ha negado que no es que no pueda volver a casa y explicó que no ha regresado debido a su apretada agenda; además, dejó en claro que retornará a su país, aunque aún no tiene una fecha definida.