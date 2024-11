Paul McCartney compartió sus palabras favoritas en español: cuates, chilangos y padrísimo

Desde el martes temprano comenzó el arribo de la gente en los alrededores del Estadio GNP Seguros ¿El motivo? El primer concierto de la nueva gira , de Paul McCartney en Ciudad de México.

La noche de otoño brindó un clima idóneo para darle la bienvenida al legendario Paul McCartney con Got Back Tour. A las 20:15 horas salió el abridor, DJ Chris para ‘calentar” el ambiente con una dosis de nostalgia musical. Sir Paul apareció en el escenario a las 21:15 horas para iniciar con A hard day’s night.

Paul McCartney inició con el pie derecho sus conciertos en CDMx PAUL McCARTNEY. Abridor: DJ Chris. (José Jorge Carreón)

De traje azul, su clásica melena y su inseparable guitarra, el artista siguió con Junior’s Farm.

Cada tema trajo la nostalgia de los 57 mil 389 asistentes, sobre todo, al sentarse al piano para soltar Let ‘Em In y My Valentine, esta última se la dedicó a su esposa Nancy, quien estaba entre el público.

Cientos de drones volaron el cielo para realizar diferentes figuras que fueron celebradas por la gente.

El músico británico intentó hablar español con palabras coloquiales. “Hola México ¿Qué onda chilangos?:, fue su primer saludo.

En otra intervención agregó, “voy a tratar de hablar un poquito de español. Esta padre Mŕéxico... ¡Padrísimo!”.

Paul McCartney brindó un concierto de dos horas y media que incluyó 37 canciones de su paso por The Beatles y Wings.

Sir Paul con la bandera mexicana. (Foto: Gabriela Acosta)

La carne si se vendió en el Estadio, y Paul no dijo nada. Además, recordó a sus “cuates”: George Harrison y John Lennon.

Próximos conciertos

McCartney se encuentra de gira y aún falta que se lleve a cabo el concierto del jueves 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. También, el domingo 17 como uno de los actos principales del festival Corona Capital .