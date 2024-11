Paul Mescal se convierte el hombre de acción de Ridley Scott en ‘Gladiador 2′

Hace 24 años, Gladiador, se convirtió en la película que arrasó en la taquilla y catapultó a su estrella Russell Crowe. El cineasta Ridley Scott revitalizó y reinventó un género cinematográfico, una epopeya histórica que recaudó más de 465 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la segunda película más taquillera del año 2000.

Dos décadas después, llega Gladiador II con un guerrero heróico que lucha contra el poder del Imperio Romano en nombre de la fuerza y el honor.

”Hacer una película de esta magnitud genera mucha emoción. Hay que soportar mucho estrés. De hecho, ¡hay que aceptarlo! Yo lo hago. Me permite seguir adelante. El trabajo es detalle, tras detalle, tras detalle. Y cuanto más difundas tus ideas, más sinergia encontrarás”, dijo Ridley Scott.

Gladiator II: Ridley Scott trae una secuela con más acción (Aidan Monaghan/Aidan Monaghan)

Al cuestionar porqué tuvo que pasar tanto tiempo para una secuela, él respondió, “el viaje de la película original a la gran pantalla comenzó hace más de 20 años, cuando el productor Douglas Wick recibió una investigación fascinante que describe cómo todos los caminos de la antigua Roma conducían al Coliseo. La primera película se ha convertido en un referente cultural icónico para los aficionados al cine de todo el mundo. Recrearlo a una escala aún mayor era una necesidad. Queríamos esa misma motivación poderosa para la venganza, pero algo que también fuera fresco, moderno y único. Llevó más tiempo del que nadie esperaba, pero las grandes ideas y el drama humano requieren tiempo para crearse. Esperemos que los resultados hablen por sí solos”.

Paul Mescal, quien hace el papel de Lucius, se volvió el mayor reto para este regreso, “nos llevó mucho tiempo conseguir una historia que pensáramos que sería digna de ser una secuela de Gladiador. Pero una vez que nos aferramos al personaje de Lucius como un joven enojado, exiliado y abandonado, y comprometido a destruir la ciudad que lo había creado y traicionado, nuestra historia comenzó a desarrollarse. Lucius sería un príncipe perdido, que quisiera estar en cualquier lugar menos en Roma, y sin embargo, todos los caminos lo llevarían allí”, afirmó.

<i>“La popularidad de Gladiador siguió creciendo. La película se quedó en la mente del público. Sabíamos que teníamos que superar la acción cautivadora del original, pero también intentar capturar su intimidad emocional”</i> — Ridley Scot, productor

Han pasado muchos años desde la muerte de Maximus Decimus Meridius, el personaje de Crowe en el original. Scott compartió que se fijó por primera vez en Paul Mescal, cuando protagonizó la serie de televisión angloirlandesa Normal People, “parecía un actor muy sólido y simpático. A medida que esta historia en el guion comenzó a evolucionar, seguí pensando en él. Sabía que era un muy buen actor de teatro, lo que para mí es una ventaja. Los actores de teatro me mantienen honesto. Pronto descubriríamos que Paul es uno de esos talentos que aparecen una vez en una generación y que siempre cae de pie”.

Denzel Washington, interpreta a Macrinus, un hombre de negocios romano que ha amasado una enorme riqueza gracias a su perspicacia y brutal ambición.

”Lucius es un líder nato y un gran luchador, lo que lo hace útil en muchos sentidos. Pero la ira pura no es una herramienta; es una desventaja. Macrinus nunca quiere perder el control. No quiere ser el emperador. Quiere controlar al emperador”.

Sin embargo, según Washington, Macrinus está ebrio de poder. “Y el poder es una droga adictiva. Una vez que lo tienes, no puedes vivir sin él. Una vez que le agradó el consumo, tuvo que tener más. En realidad no le importa nadie. Los usa”.

Gladiator II: Ridley Scott trae una secuela con más acción (Aidan Monaghan/Aidan Monaghan)

El legendario cineasta confesó que tras ver a Pedro Pascal en la serie de Netflix Narcos, algo llamó su atención, “Pedro es muy divertido y muy gentil. Pero me sorprendió muchísimo porque también puede ser muy violento. Es muy bueno con la espada. Y además es un muy buen actor”.

Para Scott, uno de los maestros del cine de la época, Gladiador II es a la vez específica y atemporal.

”Esta película trata sobre el Imperio Romano, obviamente. Pero también trata sobre la forma en que la humanidad nunca aprende su lección. Seguimos repitiendo la historia una y otra vez”, finalizó.

Protagonistas

“Gladiador tiene un gran peso para una gran cantidad de personas en todo el mundo. Y la escala es enorme. No es como ningún otro papel que haya interpretado”: Paul Mescal (Lucius).

”Es la película más importante en la que he participado. Ridley no tiene 100 tipos en las escenas de batalla, tiene mil. No tiene 20 caballos, tiene una veintena de ellos. La gente se quedará atónita con lo que verá”: Denzel Washington (Macrinus).

”Vi Gladiador varias veces cuando se estrenó. Ser parte de una de sus películas es algo que no esperaba que sucediera”: Pedro Pascal (Marcus Acacius).

Gladiator II: Ridley Scott trae una secuela con más acción (Aidan Monaghan/Aidan Monaghan)

Gladiator II: Ridley Scott trae una secuela con más acción (Cuba Scott/Cuba Scott)

A detalle

Reparto. Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, con Connie Nielsen y Denzel Washington.

Locaciones. Se filmó en Marruecos y Malta, con algunas escenas en los estudios Shepperton, en las afueras de Londres.Música. Gregson-Williams creó un tema musical único para Lucius que evoluciona a lo largo de la película con algunos ecos del tema que Hans Zimmer escribió para Maximus.(

¿Cuándo se estrena y cuanto dura?

14 de noviembre se estrena en las salas de cine en México.

2 horas, 28 minutos es la duración de la película.

