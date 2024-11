¿Eric del Castillo se retira de la televisión?

Eric del Castillo ha aclarado recientemente que, aunque ha considerado la posibilidad de retirarse de la televisión, aún no ha tomado una decisión definitiva. A sus 90 años, el actor ha mencionado que le gustaría dedicar más tiempo a su familia y visitar a su hija, Kate del Castillo, quien vive en Estados Unidos. Sin embargo, también ha expresado que “necesita trabajar” y que disfruta de su carrera en la actuación.

“Antes que todo tengo 90 años y eso pues está canijo porque pues los achaques siempre los tiene uno pero dentro de todo. Dios me ha bendecido con una buena salud me duele la espalda me acaban de hacer una infiltración y me siento muy bien”, expresó.

El actor aprovechó algunos días libres para despejarse junto a su hija Verónica quien lo llevó al mar y a tomar un buen bronceado. Además recalcó:

“Llevo una buena dieta, hago ejercicio, tengo el cariño que es lo más importante de mi familia”, enfatizó.

El primer actor recibió un nuevo reconocimiento por sus 70 años ininterrumpidos de carrera en los que ha participado en más de 50 telenovelas, más de 300 películas y decenas de obras de teatro.

Por lo pronto, Del Castillo sigue en recuperación y se prepara para una nueva producción de la mano de Juan Osorio. A su edad considera que trabajar es lo que mejor sabe hacer, por esa razón, en enero de 2025 inicia nuevas grabaciones.

Actor, guionista y director

Desde sus inicios en la década de 1950, Eric del Castillo ha interpretado una amplia gama de personajes, desde roles enérgicos y rudos hasta papeles más dramáticos y complejos. Su dedicación y compromiso con la actuación le han ganado el respeto de sus colegas y el cariño del público.

Además de su trabajo en la actuación, también ha incursionado como guionista y director, demostrando su talento multifacético en la industria del entretenimiento.