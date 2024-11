El ícono del regional mexicano, Pancho Barraza, estrena disquera y colaboración con Charlie Zaa

Pancho Barraza, un referente de la banda sinaloense, comienza una nueva etapa en su carrera con la firma de contrato con Fonovisa Records. La historia del cantante es por demás peculiar. Y es que luego de marcar una época como vocalista de Banda Los Recoditos a principios de los 90, comenzó una carrera como solista con la que alcanzó la fama y la gloria, sin embargo, los excesos lo llevaron a tocar fondo y a alejarse de la música durante una década.

La invitación de Julión Álvarez a su gira ‘Mis ídolos hoy mis amigos” en el 2016, fue fundamental para que el cantante de 63 años regresara a su pasión y de la mano de RB Music pudo lograr regresar a los primeros planos.

“Siempre fui fanático del señor Pancho Barraza así que en el 2015 lo invité a recibir un reconocimiento en los Premios de la Calle, ahí me comentó que no tenía disquera ni equipo de trabajo así que me puse a sus órdenes y casi diez años después seguimos trabajando con mucho entusiasmo”, cuenta Ricardo Bobadilla CEO de RB Music compañía independiente que maneja la carrera y lleva las fechas de Barraza.

Con un estilo propio y grandes composiciones entre las que están: “Mi enemigo el amor”, “Música Romántica”, “Yo estaba solo” y “Nunca Cambies” por mencionar algunas, se ha ganado el respeto y un lugar importante dentro del regional mexicano.

“Pancho Barraza es sin duda un artista que está dejando un legado muy importante a la música mexicana, Fonovisa Records tiene a los artistas con grandes trayectorias y que han dejado huella como Los Tigres del Norte, Banda El Recodo y muchísimos más, así de importante consideramos que es”, explica Antonio Silva, Managing Director Fonovisa Disa US/México.

El 21 de noviembre será lanzado a plataformas “Mi otro yo” colaboración con Charlie Zaa en una versión banda que mostrará al colombiano en una sorpresiva faceta. En entrevista, Barraza habla del momento que vive en su carrera con esta alianza y lo que con lleva haber firmado con la trasnacional.

Eres el claro ejemplo de que la edad no importa cuando se tiene ganas de seguir adelante.

“Mientras tengas voz para cantar y algo qué ofrecer al público estás en la competencia, tiene mucho qué ver lo que te metas en la cabeza, lo que creas de ti mismo, lo que quieras para ti mismo, definitivamente la actitud es pieza clave”.

¿Cómo se dio la alianza con Fonovisa?

“Llegó un momento en que sentí que habíamos llegado a un límite, RB Music y mi sello Pachy Music, Ricardo (Bobadilla) me comentó que tenía muy buenos resultados con Universal Music como editora y me gustó la idea de meter mis composiciones pero también mi música, le llamé a Antonio (Silva) con quien hacía mucho no tenía contacto y me contestó casi de inmediato esa fue una señal, así, comenzaron las pláticas”.

¿En qué consiste este nuevo capítulo en tu carrera?

“Fonovisa se encargará de la distribución totalmente de Pancho Barraza, la maquinaria que tiene una empresa así, nos permitirá llegar aún más lejos, como estar presentes en unos premios, por ejemplo. Si yo quiero llegar a ser como los grandes artistas que quedan para la posteridad, necesito avanzar a otro nivel”.

El catálogo que tienes grabado con Balboa Records y Musart es de Universal, ¿ esto es como la continuación?

“Así es, eso ya está y se moverá, pero ahora nos enfocaremos en lo nuevo, en que la música de Pancho Barraza llegue a muchos más lugares”.

El primer lanzamiento con Fonovisa es “Mi otro yo”. ¿Cómo fue la experiencia de hacerla en banda con Charlie Zaa?

“Primero se grabó a su estilo, atendiendo a su invitación y fue una grata experiencia. El video es el reflejo de lo bien que nos acoplamos y lo disfrutamos. La versión con banda estoy seguro que también les va a gustar y disfrutarán de escuchar a Charlie en una faceta muy diferente, cuando se la mandé le encantó y fue a Guadalajara a grabar el video todo fue muy rápido”.

¿Para el 2025, qué viene musicalmente para Pancho Barraza en esta nueva etapa?

“Vienen varias cosas; el álbum Barraza Dinasty (en el que participan sus hijos). Un disco con temas inéditos, otro con colaboraciones impresionantes, en este momento no puedo revelar los nombres pero me fui hasta la cocina. En cuanto a giras, iremos a conquistar otros mercados como Centroamérica y Colombia”.

¿Has marcado una diferencia con tu estilo musical, estás consciente de ello?

“Te lo juro que fue por ignorancia, empecé a grabar canciones románticas en tonos diferentes, en armonías diferentes, los músicos de banda me decían que estaba loco. Hicieron e hice muchos corajes con ellos pero a final de cuentas aceptaron hacerlo y sonó totalmente diferente a lo que era la banda sinaloense”.

¿Con tus más de 30 años de carrera, qué puedes decir de la música regional mexicana de hoy?

“Que no hay ninguna diferencia entre la música que están haciendo los muchachos y la de nosotros, es solo el lenguaje pues a final de cuentas mientras utilicen una charcheta, una tuba y un trombón sigue sonando a banda”.