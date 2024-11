Cirque du Soleil: Kurios acaba de comenzar su temporada en Ciudad de México, dejando sorprendidos con el show que ha recorrido algunos de los recintos más importantes a nivel mundial, es por ello que ante las expectativas del público, los artistas y realizadores se mantienen en constante aprendizaje para poder brindar el mejor espectáculo.

Para Publimetro, Darián Cobas, quien es el encargado del acto de dúo de cintas aéreas y Federico Brú, el cual forma parte del equipo de vestuario; compartieron el proceso que atraviesan detrás de cada espectáculo para ofrecer la mejor experiencia al público mexicano.

“Llevo actualmente un año en el show y es un proyecto de integración muy largo, que actualmente llevo un año, pero todavía no está al 100% como los artistas anteriores que estaban, entonces es un proceso muy largo del día a día, de mucho entrenamiento mucho sacrificio, pero bueno, ahí lo vamos llevando”, comentó Darián Cobas.

Cirque du Soleil: Kurios muestra la magia detrás del escenario (Foto: Marisol Argumedo)

Además, Federico compartió sobre su trabajo, “Nosotros tenemos arreglos diarios, porque los vestuarios tienen mucha exigencia de parte de los artistas, se van rompiendo, hay que arreglarlos todos los días las pelucas porque se peinan todos los días y luego más allá de eso va llegando vestuario nuevo. Entonces tenemos que organizar las pruebas de vestuario, las compras de lo que el equipo necesita, las compras de makeup, las compras de los productos de limpieza, o sea, es grande, son tareas constantes”.

Más allá del espectáculo que la gente disfruta, el artista cubano compartió detalles de su vida diaria en el circo como parte de sus entrenamientos.

“La vida del circo, es la vida del circo, te levantas por la mañana, haces tus estiramientos, haces tu rutina matutina. Luego vienes al circo, almuerzas, estiras, te preparas mentalmente y luego bueno ya el calentamiento del espectáculo por la noche”, dijo.

Como parte de los requerimientos de cada acto, Darián habló de la condiciones que los afectan como artistas.

“Todas las condiciones afectan lo que es el acto, por ejemplo aquí en México, en el DF tenemos mucha altura y eso nos imposibilita un poco la respiración, lo que es el todo el tema cardiovascular y entonces necesitamos unas semanas de adaptación hasta que ya podemos sentirnos al 100% para realizar el número”, explicó.

Dentro de la carpa de Cirque du Soleil: Kurios conviven personas de más de 31 nacionalidades, por lo cual Darián Cobas y Federico Brú compartieron el significado de representar a su país a través de su trabajo dentro de una compañía que tiene impacto a nivel mundial.

“Me siento afortunado de poder representar a Cuba, ya que no tenemos muchos artistas dentro de la compañía, soy de los pocos cubanos que está hoy en día trabajando en esta gran compañía y bueno también muy contento de poder representar también a mi segunda patria, que es España que es la que me ha dado todo el crecimiento artístico realmente”, dijo Darián

Por su parte, Federico agregó, “Para mí es muy importante ser argentino, ser latinoamericano y estar en una compañía tan grande como esta y aportar lo que traemos los latinos en general, que es nuestra pasión, nuestra alegría, nuestra manera incansable de trabajar”.