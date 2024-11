Evaluna despejo duda sobre cierto “ritual” con el nacimiento de su hija Amaranto: “Relájense con esa pregunta siempre”

Evaluna Montaner, cantante e hija del reconocido artista Ricardo Montaner, ha sido abierta en cuanto a sus decisiones de maternidad.

Tras el nacimiento de su segunda hija, Amaranto, Evaluna confirmó que volvió a consumir su placenta, una práctica que ya había realizado tras el parto de su primera hija, Índigo.

Esta revelación llegó a través de su canal de YouTube, donde, junto a su esposo, el también cantante Camilo Echeverry, respondió a preguntas de sus seguidores.

Consumo en cápsulas

Para los curiosos que preguntaron cómo consume la placenta, Evaluna explicó que no se trata de comerla en su forma original. A través de su doula, la placenta es transformada en polvo y encapsulada.

Evaluna comentó: “Relájense, relájense con esa pregunta siempre. Sí, me la comí, la encapsularon y me la comí ¿y? son pastillitas y me las tomé”, dijo.

Por otro lado, el cantante Camilo quiso agregarle comedia a la situación al comentar que aderezaron la placenta y se la comieron. Así mismo lo comentó: “la pusimos al BBQ con salsa teriyaki buajajaja”.

La cantante también compartió que consumir la placenta le ayuda a nivelar sus hormonas, un factor clave para evitar la depresión posparto que muchas madres experimentan. Evaluna subrayó que esta práctica ha sido útil para su bienestar, y lo considera una forma de aprovechar sus beneficios naturales.

Privacidad y crianza en la familia

A pesar de su vida pública, Evaluna y Camilo mantienen ciertos aspectos de su familia en privado.

La pareja ha decidido no mostrar a sus hijas, Índigo y Amaranto, en redes sociales hasta que ellas mismas elijan hacerlo. Según lo que ha explicado la misma pareja a través de sus videos y sus redes sociales, esta decisión forma parte de su filosofía de crianza y refleja su deseo de proteger la privacidad de sus hijas.