Fans de Taemin piden al ‘Tío Ricardo’ un milagro y se desatan los memes

Todo empezó con una peculiar petición en la cuenta Taemin en México en la plataforma X: “Tío Ricardo estamos puestísimas!! Somos primas de ELF ya sabe usted la magnitud de esto”.

A lo que el empresario Ricardo Salinas respondió: “Me prometen SOLD OUT????”.

Fans de Taemin no tardaron en reaccionar en redes sociales con divertidos memes de Taemin con playeras de Banco Azteca.

“Por el ACE de la industria, lo que sea, claro que sí”, “Es un sí asegurado. Tengo a mi team de amigas shawol con las que iré, pero si hace falta me llevo a mi prima, mi tía y hasta mi mamá con tal de no fallarle en el sold out. ¿Necesita qué le firmemos en algún lado?”, “Me cambio hasta de banco lado para comprobarlo?”, “Hasta 2 días si quiere”, “Ándeleeeeee! “Move” se escucharía increíble en la Arena Ciudad de México”, “Se promete sold out pero arena ciudad de México porfavor”, “Claro que si!!!!! Taemin es el idol de los idols!”, “Muchísima gente de CDMX, otros estados y países quieren verlo en la arena”, " Por favor! Cumpla nuestro deseo! De la mano con Banco Azteca”, fueron los comentarios de algunos internautas.

Taemin, que es uno de los mejores amigos de Jimin de BTS anunció su primera gira mundial en solitario [Ephemeral Gaze], la cual arrancará en México, para luego viajar a Brasil y Chile.

La gira Ephemeral Gaze comenzó en agosto en la Inspire Arena de Incheon y desde entonces ha cautivado a fans en diversas ciudades asiáticas, incluyendo Kuala Lumpur, Taipéi, Tokio, Bangkok, Hong Kong, Fukuoka y Yakarta.

Además de su gira, el idol de Corea del Sur también está triunfando en el programa Road To Kingdom: Ace Of Ace de Mnet, que lo coloca como una figura influyente en la industria musical y de la moda.

Fans de Taemin piden al Tío Riardo un milagro y se desatan los memes (Foto: X)

Cuándo llegará a México?

El artista de K-pop ofrecerá su primer concierto en solitario en la CDMX. El también integrante del grupo SHINee dio a conocer nuevas fechas de su tour mundial Ephemeral Gaze.