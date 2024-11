Anahí estalla ante supuesta estafa junto a su representante: “Me deslindo completamente”

Por medio de sus redes sociales, Adrián Garza aseguró haber sido estafado por Pablo Ahumada, representante de Anahí, pues aseguró que no cumplió con su parte del trato en la colaboración de Hillman Eyewear con la cantante. De esta manera, tanto Anahí como Ahumada se pronunciaron en redes sociales.

En un video, Adrián Garza denunció la falta de profesionalismo de Pablo Ahumada, pues no estaba haciendo promoción alguna del producto de la colección de Anahí que pusieron a la venta. Entre otras cosas, afirmó que el representante le prometió que le haría llegar lentes de la colección a celebridades como Bad Bunny, Anitta y Karol G.

Además, destacó que Hillman Eyewear fueron los encargados de invertir el 100% de todo, de tal manera que el negocio estaba sufriendo grandes pérdidas monetarias.

Anahí responde a acusaciones de Hillman Eyewear

Ante la situación, la integrante de RBD lanzó un comunicado a través de sus historias de Instagram: “A inicios de 2024 recibí la propuesta de hacer una colaboración con Hillman. Con todo el entusiasmo y la mejor intención decidí participar y apoyar a un proyecto emprendedor. Invertí en la más alta calidad de producción, fotografías y videos para que la campaña tuviera la calidad que merece”.

Y aprovechó para aclarar que el inicio de la campaña aún tiene poco tiempo al aire: “Es importante para mí dejar claro que a lo que yo me comprometí es lo que se firmó en el contrato. Es un proyecto que se planteó a un año, es decir, 12 meses, del cual solamente han pasado dos meses”.

Destacó que no tiene representante, por lo que se deslinda de lo que tenga que ver con otros artistas mencionados: “Dejo claro en este escrito que no tengo mánager, ni representante (...) por lo tanto, sí quiero dejar muy en claro que todos los acuerdos, promesas o compromisos que se hayan hecho fuera del contrato, de involucrar a otros artistas no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Me deslindo completamente”.

“He apoyado esta colaboración con mi imagen, publicaciones y en el uso de mi vida diaria del producto, el cual genuinamente me gusta mucho”, concluyó.

Comunicado de Anahí en Instagram @anahí

Pablo Ahumada desmiente a Hillman Eyewear

Por su lado, el representante también publicó su defensa en redes sociales: “Es falso que se haya prometido que ciertas personas, mencionadas en el video en cuestión, usarían la colección. Esta lista de personalidades a las que se le hizo mención fue efectivamente enviada, y a cada una de ellas se les hizo llegar la colección como obsequio de relaciones públicas”.

Sentenció que al ser un reglado de relaciones públicas, los influences y celebridades a las que les llegó el producto, están en todo su derecho de decidir no promocionarlo: “Su decisión de hacerlo es completamente voluntaria”.

Comunicado de Pablo Ahumada en Instagram @pabloahum

Adrián Garza anuncia que ya llegaron a un acuerdo

Tras todo lo sucedido, Adrián Garza en nombre de Hillman Eyewear realizó otro video en el que confirmó que ya tuvo comunicación con Anahí, y llegaron a un acuerdo.

“Hemos aclarado muchas confusiones, y de verdad que la relación está mejor que nunca”, señaló.