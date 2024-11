David Vázquez expone mensajes con Borrego Nava, que demostrarían que sí acordaron un pago

En días recientes, Borrego Nava salió a desmentir las acusaciones de David Vázquez, sobre que le había quedado a deber por presentarse en su boda, ya que él dijo que le regalaba su show.

Así lo explicó en una entrevista para el programa “De primera mano”, medio que también tuvo la oportunidad de hablar con el comediante para obtener su versión de los hechos.

David Vázquez explicó que mantenía una amistad con el Borrego Nava, ya que hasta forman parte de un equipo de fútbol conformado por puros comediantes, y fue precisamente después de un partido, que se acercó para pedirle que se presentara en su boda.

Borrego Nava prometió pagar por los músicos de David Vázquez

David Vázquez explicó que si bien accedió a regarle al Borrego Nava su show, como él quería que llevara músicos y no usara una pista, le aclaró que sí debía pagar por ellos.

“Somos amigos o éramos amigos, ya no sé ni cómo decirlo, de hace muchos años. Y tenemos un equipo de fútbol, que se llama Comediantes Futbol Club. En ese equipo, después de un partido me dijo: ‘oye David, me voy a casar, cuánto me cobras por hacer tu show en vivo’”, relató el comediante.

Y agregó: “La verdad, a mí me da pena cuando los compañeros se acercan, no es el primero al que le digo esto: ‘cómo crees que te voy a cobrar, yo te regalo el show, nada más acuérdate que lo tengo con pistas o con músicos, tú me dices cómo lo quieres’. Si es con pista, no me genera ningún gasto y yo sé lo regalo sin problema, si es con músico, nada más tendría que pagarle a los músicos, no lo pagaría yo”.

David Vázquez mostró las capturas de la conversación que mantuvo con Borrego Nava a través de un chat privado, en el que le menciona que tendría que pagar 15 mil pesos por los músicos. El productor prometió darle el doble para que él se quedara con el resto, no obstante, no está pidiendo que le pague 30 mil, sino la parte de los músicos.