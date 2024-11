Vivir Quintana brilla en los Latin Grammy tras recibir reconocimiento ‘Ladies of Entertainment’

Este jueves, 14 de noviembre, cientos de cantantes, compositores y personas pertenecientes a la academia se dieron cita en Miami, Florida, para participar en la 25ª edición de los Latin Grammy.

Estos reconocimientos surgieron como una respuesta a la creciente popularidad y diversidad de la música latina a nivel mundial. En 1997, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, la misma organización detrás de los Grammy estadounidenses, decidió crear una rama dedicada exclusivamente a reconocer y celebrar la excelencia en la música latina.

Si bien los galardones se darán la tarde de este 14 de noviembre, hace unos días la academia reconoció a Vivir Quintana, y otras artistas, por su importancia en la industria con el premio ‘Leading Ladies of Entertainment 2024′.

En entrevista con Publimetro, la compositora aseguró que el día que se enteró del reconocimiento “fue una mañana muy muy conmovedora y muy bonita”. Además de Vivir, Julieta Veganas también recibió el mismo reconocimiento, por lo que dijo “me siento bien honrada porque Julieta Venegas ha sido una de las que ha abierto mucho camino para muchas músicas mexicanas; cuando me dijeron ‘vas con Julieta Venegas’, me emocioné bastante”.

Pese a que la mayoría de emociones fueron relacionadas a la felicidad, Quintana aseguró que siente una gran responsabilidad por seguir transmitiendo el mensaje “de visibilizar la violencia de género y también decirle a las niñas y a los niños que pueden ser lo que sueñan”.

Un año lleno de reconocimientos del público y de la academia para Vivir Quintana

Si bien la cantautora se popularizó en todos los sitios por su participación en los Latin Grammy, la realidad es que tuvo un 2024 llenó de momentos inolvidables: desde una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, hasta una respuesta por parte de las candidatas para la presidencia en México.

Durante la entrevista, Vivir agradeció a todas y todos sus seguidores ya que “estar cerca del público siempre ha sido mi fuerza”: “Siempre digo que mi público es mi brújula; una brújula muy grande porque realmente son la guía en este camino. Nadie llega sola o solo. Yo también quiero saber qué piensan ellas y ello. Escribir la música para mí es una catarsis fuerte es una es una oportunidad para sanar”, expresó.

‘Compañera Presidenta’, el tema que llegó a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez

En 2024 también se vivió un momento muy importante para toda la población mexicana: toda persona mayor de edad estaba por elegir a la primera presidenta del país. Ante este hecho histórico, Vivir compuso una canción dirigida para las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, mismas que respondieron con una carta.

“Yo no me lo esperaba, no me esperaba que las dos respondieran; ni siquiera me esperaba ver en mi vida a una mujer presidenta. El primero de octubre, cuando vi cómo la Doctora Claudia Sheinbaum tomaba la banda presidencial y todo, lloré, o sea yo dije ‘ya lo vi’”.

Quintana nombró a este año como “sorpresivo”; asimismo espera tener un 2025 lleno de música, lleno de amor y conexión con su público para poder disfrutar de la vida con una brújula para estar bien y poder viabilizar aspectos sociales que de otra manera no se han viralziado y la música permite llegar a más personas.