Manelyk les dice a Ángela Aguilar y a Ricardo Peralta que tienen que “aguantar vara”

Manelyk González fue cuestionada en la alfombra dorada de la “Mujer del Año 2024″, sobre el hate que han recibido Ángela Aguilar y Ricardo Peralta en los últimos meses.

La estrella de telerrealidad comentó que era algo con lo que estaba sumamente familiarizada, pues de vez en cuando sufre una funa, no obstante, acepta que eso es parte de ser una figura pública.

Sobre el escándalo de infidelidad en el que se ha visto involucrada Ángela Aguilar desde que hizo oficial su relación con Christian Nodal, Manelyk González dice que no tiene nada qué decir porque no conoce todos los detalles, además que le ha pasado que la han acusado de meterse en una relación, cuando en realidad fue todo lo contrario.

¿Qué dijo Manelyk González de Ángela Aguilar y Ricardo Peralta?

“Mira, siendo figuras públicas, nosotras estamos expuestas a eso, o sea, somos como un libro abierto. De repente nos conviene, de repente salen chismes como estos, pues uno tiene que aguantar vara”, opinó Manelyk González acerca de las especulaciones de sus vidas privadas.

La exAcaShore reconoce que últimamente ha sido muy funada en las redes sociales, y aunque eso puede llegar a frustrarla por momentos, la realidad es que tiene muchas otras ocupaciones que las personas no conocen.

“Algo que olvida la gente y los medios, es que nosotros también tenemos vida. A mí me encantaría estar en Instagram y después me apagó. No, tengo vida, tengo familia, tengo trabajo, tengo mi empresa… Esto es una parte que ustedes ven, pero no es Manelyk en realidad, es lo que le doy a ustedes para que se entretengan”, explicó la influencer.

Manelyk González detalló que, a pesar de que estamos en una época donde se incentiva a las mujeres a apoyarse entre ellas, la realidad es que la mayor parte del hate que recibe proviene de mujeres.

Con respecto a los abucheos que recibió Ricardo Peralta en la premier de “Wicked” en la Ciudad de México, dijo lo siguiente: “Mira, lo empecé a ver y lo cerré. Me dio escalofríos. ¡Qué pavor!”