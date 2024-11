Oscar Maydon y Steve Aoki se unen para romper fronteras con los corridos tumbados

Oscar Maydon, el cantante y productor mexicano, ha alcanzado nuevas alturas en la música internacional con su reciente colaboración con Steve Aoki en el tema Corridos y Alcohol.

Esta canción ha logrado posicionarse en el puesto número 4 a nivel mundial y el número 1 en México, consolidando a Maydon y Aoki como figuras influyentes en las listas de reproducción globales y redes sociales.

La colaboración representa una fusión entre la música electrónica de Aoki y los ritmos latinos tradicionales de Maydon, uniendo a fanáticos de distintos géneros.

Letra de “Corridos y Alcohol”

Intro

One more night, one more night

One more night, one more night

Verso 1: Óscar Maydon

Ya van varias noches que lo pienso y te quiero conocer

Pues te vi a ti, mujer, y me quiero complacer

Baby, dime qué hay que hacer

Polvo rosa, pink rosé, eh

Coro: Óscar Maydon

Entre corridos y alcohol, polvo, tussi, un blunt

Yo sentí tu calor, no me digas que no

No creo que te diga nada si tú te vienes conmigo

No te comprometo a nada, solo seremos amigos

Dame una noche más, mi niña, ven, vamos a fumar

Vamos al mar allí a la orilla, sé que te va gustar

Regálame una noche más, regálame una noche más

Entre corridos y alcohol, polvo, tussi, un blunt

Yo sentí tu calor, no me digas que no

No creo que te diga nada si tú te vienes conmigo

No te comprometo a nada, solo seremos amigos

Interludio: Óscar Maydon

¡Auh!

(Solo seremos amigos)

(Solo seremos amigos)

(Solo seremos amigos)

Y su compa Óscar Maydon

Verso 2: Óscar Maydon

Pensando muy bien que hay que hacer, no me vaya joder

Tiene la carita de diabla, eso no hay pedo, bebé

Yo sé que también tienes ganas que vayamo’ a coger

Dile a tu mami que hoy no llegas y vamos al motel

Coro: Óscar Maydon

Entre corridos y alcohol, polvo, tussi, un blunt

Yo sentí tu calor, no me digas que no

No creo que te diga nada si tú te vienes conmigo

No te comprometo a nada, solo seremos amigos

Outro: Óscar Maydon

Solo seremos amigos

So-Solo seremos amigos (Eah)

So-Solo seremos amigos (Ah-ah)

(No creo que te diga nada si tú te vienes conmigo)

(No te comprometo a nada, solo seremos amigos)

Trayectoria de Maydon

Nacido en Mexicali, Baja California, Oscar Maydon se unió a Rancho Humilde en 2021 y desde entonces ha sido un artista emergente en el mundo de la música urbana. Con colaboraciones junto a Junior H y Natanael Cano, ha conseguido destacar en la escena musical latina.