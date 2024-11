Claudia Álvarez está en contra de los ataques a Ángela Aguilar

Claudia Álvarez ha salido en defensa de Ángela Aguilar tras las críticas que la cantante ha recibido por ser nombrada “Mujer del Año” por la revista Glamour. Durante el evento de premiación, Claudia destacó que Ángela merece ser reconocida por su talento y su carrera en la música, independientemente de las controversias personales que puedan rodearla.

Cuando los periodistas preguntaron acerca de los ataques que ha sufrido Aguilar en las redes sociales, vinculados a supuestas disputas amorosas con Christian Nodal y Cazzu, Claudia contestó:

“Yo no soy hate de ella ni de nadie, jamás en la vida me atrevería a, no sé, a lanzar una opinión sin conocer absolutamente, y aunque lo conociera, aunque conociera la historia, yo no soy absolutamente nadie”, puntualizó.

La famosa enfatizó que lo importante es valorar la carrera artística de la cantante y no juzgarla por su vida personal. También mencionó que cada persona vive su vida como quiere y que ella prefiere enfocarse en disfrutar y aplaudir el talento de los demás.

“Yo creo que se le está premiando su carrera, y creo que su carrera es maravillosa, a nivel personal a mí me vale gorro lo que cada quien haga con su vida, pero yo veo su carrera y se me hace, pues que tiene una carrera hermosa, tiene una voz privilegiada y pues venimos a aplaudirle a ella y a todas”, dijo la artista de 43 años.

Por su parte, los internautas dejaron saber su opinión:

“Qué bueno qué hay algunas mujeres que saben decir aquí estoy apoyando a otra mujer”.

“Bravo apoyo entre mujeres”, son algunos de los comentarios en Instagram.